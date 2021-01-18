В Чечне в результате ДТП пострадали девять человек

В Чеченской Республике в результате столкновения двух автомобилей пострадали девять человек. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в МВД по республике.

Инцидент произошел в темное время суток на федеральной трассе "Кавказ". Столкнулись два отечественных легковых автомобиля - ВАЗ-21101 под управлением 32-летнего местного житель Гудермесского района и Lada Priora, за рулем которой был 57-летний уроженец Ножай-Юртовского района.

- В результате ДТП пострадали оба водителя и семь пассажиров автомашин, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Гудермесскую районную больницу, - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, а также устанавливается степень вины его участников.