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18.01.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

В Чечне в результате ДТП пострадали девять человек

Текст: Роман Кияшко

В Чеченской Республике в результате столкновения двух автомобилей пострадали девять человек. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в МВД по республике.

Фото: Пресс-служба ГКУ "Крым-Спас"
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Инцидент произошел в темное время суток на федеральной трассе "Кавказ". Столкнулись два отечественных легковых автомобиля - ВАЗ-21101 под управлением 32-летнего местного житель Гудермесского района и Lada Priora, за рулем которой был 57-летний уроженец Ножай-Юртовского района.

- В результате ДТП пострадали оба водителя и семь пассажиров автомашин, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Гудермесскую районную больницу, - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, а также устанавливается степень вины его участников.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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