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18.01.2021 22:28
Рубрика: Экономика

На Ленинградской АЭС вне плана остановлен энергоблок №4

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) отключен от сети энергоблок №4. Согласно официальной информации АО "Росэнергоатом", остановка произошла из-за отключения выключателя третьего автотрансформатора, через который осуществлялась выдача мощности блока №4 в энергосистему.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность

- По состоянию на 18:00 18 января 2021 года в работе находится 5-ый энергоблок Ленинградской АЭС с нагрузкой 1200 МВт, - добавили представители концерна. - Энергоблок №3 с 15 января находится в плановом ремонте, энергоблок №6 ВВЭР-1200 - на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Энергоблоки №1, 2 остановлены для последующего вывода из эксплуатации.

Ранее в планах ЛАЭС значился ремонт энергоблока №4, к нему планировалось приступить в феврале. Ответственный ремонт сроком на 95 суток предполагал "проведение работ по внутриреакторному контролю (ВРК) и управлению ресурсными характеристиками (УРХ) с возможным применением робототехнических комплексов для восстановления графитовой кладки реактора".

Сейчас в работе на Ленинградской АЭС находятся энергоблоки № 4 (РБМК) и 5 (ВВЭР-1200), а также продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 6 (ВВЭР-1200), которые несут суммарную нагрузку 3135 МВт.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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