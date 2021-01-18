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Рубрика: Культура

На авансцене Киса

"Двенадцать стульев" в "Приюте комедиантов"
Текст: Светлана Мазурова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
Петербургский театр "Приют комедианта" поставил спектакль "Киса" по мотивам романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". Режиссер Семен Серзин взялся за произведение, любимое многими поколениями, разошедшееся на цитаты и не раз экранизированное. Затея рискованная, но всегда беспроигрышная.
Режиссер поставил задачу уйти от расхожего представления о героях романа. Фото: Полина Назарова / Театр "Приют комедианта" Режиссер поставил задачу уйти от расхожего представления о героях романа. Фото: Полина Назарова / Театр "Приют комедианта"
Режиссер поставил задачу уйти от расхожего представления о героях романа. Фото: Полина Назарова / Театр "Приют комедианта"

Почему спектакль назвали "Киса"? Дело не в том, что Великий комбинатор, сын турецкоподданного товарищ Бендер ушел на второй план. Для Семена Серзина это персонаж-константа: он не меняется со временем. Совсем другое - с Кисой Воробьяниновым - с этим персонажем происходят интересные изменения.

Фото: Пресс-служба театра Комедии имени Н.П. Акимова
Театр Комедии имени Акимова представил премьеру

- Я обращаюсь к главам, которые объясняют, кто такой этот Киса Воробьянинов, - поясняет режиссер. - Из главы о его молодости становится очевидно, что он ничуть не менее значителен, чем Остап. Его считали главным ньюсмейкером Старгорода, Киса устраивал невероятные вечеринки, тусовки, стрелял по голубям, мог завалиться с голыми дамами в кафешантан - словом, прожигал свою жизнь на всю катушку. Многие без труда узнают себя в таком герое и сегодня. Но в какой-то момент все это у Кисы отняли. И он превратился в Ипполита Матвеевича, которому приходится десять лет гнить в городе N.

У 33-летнего режиссера, естественно, современный взгляд на роман, написанный в 1927 году. В спектакле много музыки. Киса - авантюрист, по молодости лет он появляется на сцене в розовой гламурной шубе и темных очках. Играет на синтезаторе и гитаре.

По словам актеров, перед ними стояла задача уйти от привычного образа - советского Остапа. Герои по-прежнему ищут стулья, звучит авторский текст - его не пытаются специально осовременить. Но, сочиняя эту историю, от чего-то все же отказались, считая, что язык романа для молодых зрителей довольно сложен, архаичен и не всегда понятен. Среди зрителей немало тех, кто даже 1990-е толком не застал, не помнит. Хотя в спектакле появляется немало узнаваемых реалий как раз тех самых "лихих девяностых": наперсточники, лохотроны, даже "доширак", который в поезде едят Остап и Киса.

На каждую роль назначены по два артиста - для подстраховки. Это потому что, по словам Серзина, классные артисты часто бывают заняты где-то еще - а кроме того, в нынешних обстоятельствах всегда есть вероятность, что кто-то из участников заболеет, а нужно репетировать и обеспечивать спектаклю стабильную жизнь.

Максимов: Сегодня правит бал театр, который можно назвать "режиссерским"

Великого комбинатора играют Алексей Ведерников (актер театра "Мастерская") и Илья Дель. Кису Воробьянинова - Евгений Перевалов из МХТ им. Чехова и сам Семен Серзин. Режиссер уверяет, что взял себе роль на всякий случай, чтобы была замена: "Если понадобится, готов выйти на сцену". Роль отца Федора поделили Олег Рязанцев (МДТ - Театр Европы) и Илья Борисов ("Мастерская"). "Знойную женщину, мечту поэта" играют Татьяна Полонская из Театра комедии им. Акимова и Юлия Башорина из "Невидимого театра".

Многие участники "Кисы" уже знакомы кинозрителям по фильму того же режиссера Семена Серзина "Человек из Подольска", ставшему одним из самых ярких кинособытий прошлого года.

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