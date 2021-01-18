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18.01.2021 19:25
Рубрика: Спорт

Лыжные стрелы

Специальные поезда для любителей зимних видов спорта запустили в Санкт-Петербурге
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
В Петербурге продолжают смягчать противоэпидемические ограничения. Театрам разрешили заполнять залы на 50 процентов, а любителей зимнего леса повезли за город специальные "Лыжные стрелы".
В первый выезд "Лыжных стрел" отправились два полных поезда - около двух тысяч человек. Фото: instagram.com / ilya__bragin В первый выезд "Лыжных стрел" отправились два полных поезда - около двух тысяч человек. Фото: instagram.com / ilya__bragin
В первый выезд "Лыжных стрел" отправились два полных поезда - около двух тысяч человек. Фото: instagram.com / ilya__bragin

Новая норма для поклонников сцены вступила в действие 16 января. И ее уже оценили и зрители, и артисты. Сейчас, отмечает директор Молодежного театра на Фонтанке Ольга Романецкая, наполовину заполненный зал - уже огромный праздник. Но она благодарна петербургской публике за поддержку.

Открыта лыжная трасса от Москвы до Троице-Сергиевой лавры

В городе отмечается увеличение числа выздоровевших и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом COVID-19. Поэтому Смольный разрешил и массовые спортивные выезды. Но маски и перчатки обязательны.

Первые "Лыжные стрелы" - пригородные электропоезда, отправляющиеся по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки - стартовали 17 января. В 2021 году запланировано по десять выездов в каждом направлении. Чтобы поучаствовать смогли все желающие, поезда будут отправляться раз в неделю по субботам или воскресеньям до 20 марта.

- Программа "Лыжных стрел" включает в себя дистанции на 15, 10 и пять километров, а также пешеходную (скандинавскую) ходьбу, - рассказал представитель комитета Эдуард Дворкин. - В первый выезд отправились два полных поезда, по предварительным оценкам, в нем приняли участие около двух тысяч человек.

Электричка, которая привезла лыжников, останется у перрона до момента отправления в обратный путь. Поездка на "Лыжной стреле" бесплатна

Напомним, в прошлом году старт "Лыжных стрел" не состоялся, потому что в Петербурге всю зиму не было снега. Но самой традиции уже более полувека. Горожане берут в поездку термос с горячим чаем и бутерброды, но с собой их можно не таскать. Электричка, которая привезла лыжников, останется у перрона до момента отправления в обратный путь, так что в ней можно и перекусить, и переодеться, и оставить лишний багаж. Поездка на "Лыжной стреле" бесплатна.

Кстати

Горнолыжные курорты в Хибинских горах Кольского полуострова открылись для всех желающих. Такое решение приняли областные власти в связи с тем, что в городах Апатиты и Кировск, расположенных возле Хибин, стабилизировалась эпидемиологическая обстановка. Напомним, с 11 декабря прошлого года въезд на территорию Апатитов и Кировска, расположенных возле Хибин, был разрешен только северянам, имеющим регистрацию на территории Мурманской области.

Снятия этого ограничения долго ждали любители активного отдыха из многих российских регионов, которые привыкли проводить время на отличных горнолыжных трассах в Хибинах. Возможность приехать на Кольский полуостров в горнолыжный тур стала особенно важной в 2020 году, когда границы между странами оказались закрытыми из-за пандемии. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Хибины стали одним из наиболее популярных направлений отдыха во время новогодних каникул наряду с горными кластерами Красной Поляны и Северного Кавказа, Алтаем, Сахалином, а также познавательными маршрутами Татарстана и Калининградской области.

Также в Мурманской области впервые с марта 2020 года власти дали разрешение на открытие театров и домов культуры. Дата открытия каждого учреждения будет определяться его руководством отдельно. Посещать спектакли можно будет при строгом соблюдении мер безопасности: шахматной рассадки и 50-процентной загрузке залов, соблюдении масочного режима, графиков дезинфекций и проветриваний, а также бесконтактного способа продажи билетов.

Подготовил Алексей Михайлов, Мурманск

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