Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире в Петрозаводске

Трое взрослых погибли в результате пожара в квартире в Петрозаводске, пострадавший ребенок скончался позже в больнице, сообщили в СК РФ.

"Тела погибших - двух женщин и одного мужчины - были обнаружены при тушении пожара, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Кроме того, в помещении находились еще двое мужчин и трехлетний ребенок. Они доставлены в больницу. Жизнь ребенка спасти не удалось".

Началось следствие, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".