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Рубрика: Происшествия

На Вологодчине завотделением ярославской больницы и ее муж погибли в ДТП

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области

В страшной аварии, произошедшей нынешней ночью в Вологодской области, погибла заведующая инфекционным отделением № 3 инфекционной больницы Ярославля Ксения Скрипко. По предварительным данным, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Фото: Пресс-служба ГКУ "Крым-Спас"
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Авария произошла в Сямженском районе на 582-м километре автомобильной дороги Москва - Архангельск около полуночи. Местный житель выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковой машиной, которой управляла 35-летняя женщина. Рядом находился ее 39-летний муж. Они погибли еще до прибытия медиков.

Два их сына - 6 и 9 лет - были госпитализированы. Чтобы достать мальчиков из машины, спасатели использовали специальный инструмент. Получил травмы и предполагаемый виновник ЧП - 23-летний житель Сямженского района.

В группе Ярославской инфекционной больницы "ВКонтакте" сообщили о безвременной смерти Ксении Скрипко и выразили соболезнование родственникам, отметив, что заведующая отделением запомнится как жизнелюбивый и добродушный человек.

В УМВД по Вологодской области добавили, что с 15 по 17 января на территории региона зарегистрировали восемь ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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