В Петербурге отметят 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда

Сегодня петербуржцы отмечают 78-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года встречные удары Ленинградского и Волховского фронтов разорвали блокадное кольцо вокруг города, создав стратегически важный коридор на Большую землю.

Операция "Искра" повернула вспять ход битвы за Ленинград. Наступил долгожданный переломный момент в затяжной битве, инициатива в боевых действиях полностью перешла к советским войскам. Стало легче жить и в осажденном городе. Уже в феврале, после того, как по южному берегу Ладожского озера была проложена 33-километровая железная дорога, нормы снабжения продовольствием значительно выросли. Это спасло жизни десятков тысяч ленинградцев.

- Память о тех, кто отдал жизнь ради счастья будущих поколений, навсегда сохранится в наших сердцах, - подчеркивают в Смольном. - Сегодня мы говорим слова величайшей благодарности нашим ветеранам за свободу, возможность трудиться и воспитывать детей и внуков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась ко всем петербуржцам с поздравлением: "Обессиленные и изможденные от холода и голода ленинградцы мужественно защищали свой любимый город… Сегодня мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград. Вечная слава героям города на Неве!"

В 16.00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится традиционная акция памяти. Воспитанники молодежных клубов возложат цветы к монументу "Мать-Родина" и выложат из свечей слова "Мы помним". Как отмечают в администрации Калининского района Петербурга, акция частично будет проходить в режиме онлайн. В том числе будет организован телемост, во время которого молодые люди прочтут патриотические стихи.