Петербургские ученые впервые в России провели генетическое исследование коронавируса, выявленного у домашнего кота. По всей вероятности, животное заразилось от хозяев - у бизнесмена Сергея Шумова и его жены диагноз COVID-19 был подтвержден.

Как рассказал корреспонденту "РГ" котовладелец, в сферу внимания ФГБУ "НИИ гриппа имени Смородинцева" Рыжик попал потому, что сам Сергей наблюдался там с подозрением на новый вид штамма коронавирусной инфекции, после того как вернулся из ЮАР. Специалисты периодически звонили ему, контролируя самочувствие, и однажды Шумов рассказал им, что все члены семьи чувствуют себя хорошо, а вот кот - неважно.

- Сначала я повез его к ветеринарам, потому что Рыжик больше суток не ел, не пил и сильно ослаб, - вспоминает Сергей. - В клинике кота обследовали, поставили капельницы, но сказали, что ковид от человека к животным не передается. А вот в НИИ гриппа его состоянием заинтересовались до такой степени, что сами приехали, хотя мы живем за городом.

У кота взяли мазки, и к вечеру того же дня стало известно, что выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны. Поэтому лечили Рыжика похожими методами: антибиотики в виде уколов и таблеток, витамины и компьютерная томография для контроля за состоянием легких.

Сейчас в НИИ гриппа продолжают наблюдать за семьей Шумовых и их питомцами. Установлено, что выявленный у кота и его хозяйки штамм относится к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несет каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей. Но важно, что подтвержден сам факт инфицирования животного от человека в семейном очаге, отмечает и.о. директора института Дмитрий Лиознов.

- Учитывая факт крайне редкого заражения домашних питомцев SARS-CoV-2, можно по-прежнему утверждать, что их единственным источником инфицирования во всех случаях являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни другим питомцам, ни хозяевам, - подчеркивает он.

Кот Рыжик уже полностью поправился: к нему вернулись и аппетит, и... вредный характер

В семье Сергея Шумова, кстати, так и произошло. Ни у второй кошки Мики, ни у алабая Рекса коронавирус не выявлен, хотя мазки брали у всех животных. Но в комментариях к новости, размещенной на странице института в социальных сетях, петербуржцы подтверждают, что коты тоже болеют ковидом. "В апреле 2020-го, после того как мы с мамой заболели коронавирусом, наш кот вдруг стал сильно чихать, два-три дня лежал пластом, свернувшись калачиком, с теплым носом, к пище не притрагивался, но потом быстро восстановился сам без какого-то лечения", - рассказал Дмитрий Леонидов. Поэтому Дмитрий Лиознов рекомендует инфицированным соблюдать санитарный режим даже при контакте с домашними животными.

- Если кто-то из членов семьи инфицирован коронавирусом, ему лучше находиться в отдельной комнате, а на кухню или в туалет выходить в маске, - рекомендует он, - если же в комнату кто-то входит, то в масках должны быть и хозяин, и посетитель. Контакты с домашними любимцами на это время стоит ограничить и помнить, что животные болеют не только коронавирусом, но и другими инфекциями.

А кот Рыжик, по словам Сергея Шумова, уже полностью поправился: вернулись и аппетит, и... вредный характер.