В Петербурге школьник затушил Вечный огонь на Марсовом поле

Маме петербургского школьника пришлось давать объяснения в полиции по факту инцидента, произошедшего накануне на Марсовом поле.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне 9-летний ребенок в ходе игры с другими ребятами случайно снежком затушил огонь.

- Женщина обратилась к прохожему и уточнила, что делать в такой ситуации, - рассказали в главке. - Не получив ответа и не зная, что делать, она вместе с сыном пошла домой, а уже сегодня утром была приглашена в полицию для дачи объяснений. С петербурженкой проведена профилактическая беседа.

Информация о том, что на мемориале "Борцам Революции" на Марсовом поле погас "Вечный огонь", поступила накануне около десяти часов вечера не только в полицию, но и в аварийную службу компании "Петербурггаз", которая обслуживает систему. Прибыв на место, специалисты очистили ее от снега и восстановили горение. "Оборудование не пострадало, ремонт не потребовался", - добавили в "Петербурггазе".