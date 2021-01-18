В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка сбила трех пешеходов

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали пешеходы. Их сбила вылетевшая на тротуар иномарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Наезд произошел в микрорайоне Купчино на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича. По предварительным данным, людей сбил автомобиль Volkswagen Jetta. Иномарка на перекрестке столкнулась с Hyundai Solaris и вылетела на тротуар.

Сейчас на месте работает несколько бригад скорой помощи. В полиции говорят о трех пострадавших, одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что на тротуаре в момент наезда было пять человек, двое из них успели отбежать.