Житель Вологодской области Олег Геннадьевич П. в один не очень прекрасный для него день узнал, что больше не является владельцем своей собственной дачи. Некий Олег Геннадьевич П. - и это совсем другой человек - отказался от нее и передал государству.

Как выяснилось, произошла путаница, и земельный участок переписали на двойника - полного тезку истинного хозяина дачи. Причем, для самого тезки это тоже стало неприятным сюрпризом.

Сама дача находится в Череповецком районе Вологодской области. Олег Геннадьевич П. получил ее в 1992 году от местных властей. Хотя де-юре он был настоящим хозяином дачи, но право собственности в установленном порядке за все эти годы не зарегистрировал. Возможно, именно из-за этого и возникли проблемы. Другая причина юридического происшествия: развитие информационных технологий.

Так получилось, что в том же Череповецком районе живет еще один Олег Геннадьевич П. Он на 16 лет младше другого, и родился в 1982 году. В какой-то момент система их перепутала.

Как рассказал более молодой Олег Геннадьевич, примерно в 2013-2015 годах ему из налоговой приходили извещения об уплате земельного налога за участок, собственником которого он не являлся. И вообще понятия не имел, где находится этот огород. Поскольку суммы были небольшими, несколько лет мужчина платил. Потом ему это надоело, и он пошел разбираться. Специалист налоговой службы пояснила, что право собственности на участок зарегистрировано за ним в управлении Росреестра. В 2016 году мужчина обратился в Росреестр с заявлением об отказе от права на "свой" земельный участок. Землю с него списали и передали в собственность муниципальному образованию Югское Череповецкого района.

С тех пор счета из налоговой двойнику приходить перестали. Зато у настоящего хозяина начались проблемы. В прошлом году он решил оформить право собственности на участок, но в Росреестре ему отказали. Мужчина с удивлением узнал, что теперь землей владеет муниципалитет. А он сам якобы от участка отказался.

Неожиданно двойнику стали приходить налоги за некий участок, про который он ничего не знал

Когда же теперь уже правильный Олег Геннадьевич обратился в муниципальное образование Югское, ему предложили купить у них его же собственный участок за 41 тысячу рублей. Мол, вернуть просто так нельзя, иначе выйдет разбазаривание государственной земли. Так что более старшему Олегу Геннадьевичу пришлось подавать в суд на своего младшего тезку.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, Олег П. обратился в Череповецкий районный суд с иском к однофамильцу, а также администрации МО Югское Череповецкого района Вологодской области "о признании недействительным отказ от права собственности на земельный участок, прекращении права собственности на земельный участок".

Проще говоря, мужчина оспорил отказ своего тезки от земли, поскольку тот не имел права отказываться от чужой собственности. Конечно, звучит двусмысленно, но настоящий хозяин участка вряд ли оценил иронию. Бывают ситуации, когда людям вовсе не до смеха.

Суд признал отказ незаконным и, соответственно, прекратил право собственности муниципального образования Югское на земельный участок. Теперь настоящий хозяин наконец-то может оформить землю на себя. Что же касается в целом проблемы двойников, это отдельный и непростой разговор.