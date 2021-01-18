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18.01.2021 17:00
Рубрика: Экономика

Дотянуться до "звезды": В Сочи около 1000 мини-гостиниц получат категории

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Около тысячи мини-гостиниц Сочи пройдут классификацию, и им будут присвоены "звезды". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам заместителя главы Сочи Владимира Пушкарева, номерной фонд Сочи позволяет единовременно принять около 200 тысяч гостей, и для крупного курорта такие нововведения просто необходимы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Перед Олимпийскими играми-2014 крупные и средние средства размещения прошли обязательную классификацию, - отметил он. - Перед чемпионатом мира по футболу-2018 эта работа продолжилась. Однако новые требования не затронули мини-гостиницы, и у контролирующих органов было меньше возможностей и полномочий контролировать качество оказываемых в них услуг. Путем присвоения звезд малым средствам размещения мы сможем в целом повысить уровень сервиса на курорте, приблизить деятельность этих объектов к высоким международным стандартам и увеличить поток внутреннего и въездного туризма.

Для собственников малых объектов размещения отказ от прохождения процедуры классификации грозит административной ответственностью и штрафами, что позволяет местной власти повысить ответственность и дисциплину отельеров и улучшить условия отдыха туристов. Также это укрепит финансово-экономическое положение гостиничной сферы, обеспечит сотрудников мини-гостиниц легальными заработными платами и увеличить заполняемость казны.

По оценкам специалистов, сейчас в Сочи находятся более 2,5 тысячи объектов размещения, из которых 1575 - отели и гостиницы, прошедшие классификацию. Остальным в ближайшие два года предстоит получить "звезды".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Напомним, при подготовке к Олимпиаде 2014 года Сочи стал пилотной площадкой для обязательной классификации объектов, предоставляющих гостиничные услуги и поводом для принятия федерального закона об обязательной классификации средств размещения.

Требования по обязательной классификации гостиниц и других объектов размещения с фондом более 15 номеров вступили в силу с 1 января 2021 года в соответствии с постановлением правительства РФ. Ранее обязательная классификация распространялась на средства размещения с 50 и более номерами.

Кстати, 1 января 2022 года процедура получения свидетельства о присвоении категории станет обязательной для малых средств размещения вместимостью до 15 номеров.

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