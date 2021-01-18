На юге России из-за снегопадов применили военные ТМ-59 "Змей Горыныч"

Из-за пришедших на юг России крещенских морозов и снегопадов коммунальные службы регионов работают в усиленном режиме. Капризы погоды не повлияли на боеготовность 4-й воздушной армии в Ростовской и Волгоградской областях, где для очистки аэродромов применили тепловые машины ТМ-59 "Змей Горыныч" и пожарные автомобили "Пантера".

"В первую очередь была выполнена очистка мест выруливания дежурных сил авиационных частей и центральной части ВПП шириной 22 метров, затем - очистка северной и южной сторон полосы", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Тепловая машина ТМ-59 "Змей Горыныч" создана на базе трактора Т‑155К, на котором установлен - один из первых советских турбореактивных авиадвигателей ВК‑1 от истребителей МиГ‑15 и МиГ‑17. Температура струи раскаленных газов, с которой двигатель воздействует на лед - 700 градусов выше нуля, а потому снег и лед испаряются практически мгновенно.

Всего для очистки взлетно-посадочных полос задействовано более 50 единиц техники и свыше 100 военнослужащих. Кроме того, сформированы 15 сводных отрядов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Она насчитывает около 10 тысяч военнослужащих и свыше одной тысячи единиц инженерной техники и 20 беспилотников.

В Ростовской области службы экстренного реагирования также переведены на усиленный вариант работы.

- Мобилизовано порядка 430 аварийно-восстановительных бригад в составе более чем 2,3 тысяч человек и 1235 единиц специализированной техники. Подготовлены резервные источники электрической энергией, - сообщили в правительстве региона.

После обильных осадков на прошлой неделе в Волгоградской области снегопад возобновился с утра понедельника. Уже после начала рабочего дня загруженность автомобильных дорог составляла девять баллов.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в течение суток ожидается ухудшение погодных условий. На городских и федеральных трассах возможно обледенение и образование наката. ГИБДД обратилась к водителям с просьбой о повышенной внимательности. По возможности лучше отказаться от поездок на дальние расстояния и не пользоваться личными машинами. Пешеходам рекомендовали в темное время суток использовать светоотражающие элементы. После перехода на московское время в регионе темнеет на час раньше.

Диспетчерам автовокзалов направили уведомления о принятии мер безопасности для пассажирских рейсов. Въезд грузовиков в Волгоград ограничили. Автоинспекторы заворачивают большегрузы в Красноармейском районе города и в поселках Максима Горького и Водстрой. Если дорожная обстановка ухудшится, на трассы направят дополнительные патрули.

Похолодание в Дагестане, по прогнозам синоптиков, прогнозируется в середине недели. Ожидается снижение температуры воздуха до -10 градусов по Цельсию и выпадение снега. Дорожники и коммунальщики готовятся заранее. Все обращения, поступающие на пульт диспетчерской ЕДДС, службы 112 и в соцсетях, будут незамедлительно обрабатываться, заверили в мэрии Махачкалы.

- Для проведения работ подготовлены песок и реагенты, приведена в готовность снегоуборочная специализированная техника, - рассказал директор МБУ "Махачкала-1" Сиражиттин Мутуев.

В Карачаево-Черкесии МЧС распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2000 метров и попросило туристов воздержаться от посещений потенциально опасных участков.