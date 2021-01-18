В Крыму дорожников накажут за плохую уборку снега

После первого в 2021 году снегопада дороги в Крыму оказались непроходимыми для автомобильного движения. Во многих местах возникли пробки и аварийные ситуации. Глава республики Сергей Аксенов пообещал наказать виновных в провале работы коммунальных служб.

Авральная ситуация сложилась и в городах полуострова, и на федеральной трассе "Таврида". На всех дорогах образовалась снежная каша, в некоторых местах совершенно непроходимая. При этом накануне снегопада, о котором было известно заранее, главы администраций и ответственные за работу коммунальных служб отчитались о полной готовности к работе в условиях циклона, накрывшего полуостров.

Как отметил Сергей Аксенов, худшая ситуация в эти два дня была в Симферополе. В столице Крыма после новогодних праздников сменился заместитель главы администрации города, ответственный за работу коммунальных служб.

- Это не снимает с главы администрации ответственности в части уборки дорог - и с точки зрения подготовки, качества уборки, своевременности вывода техники, - сказал Сергей Аксенов, пообещав в ближайшие дни сделать организационные выводы.

Характерно, что сложная ситуация была в эти дни не только на городских дорогах, но и магистральных трассах. На автобане "Таврида" даже пришлось просить о помощи спасателей и военных, чтобы освободить полосы и открыть движение.

- Сейчас в ручном режиме мы подняли технику МЧС и обратились к Министерству обороны, - рассказал подробности глава Крыма. - Опять авария на трассе, опять пробка. Поэтому будет служебное расследование.

Аксенов отметил, что за состояние трассы "Таврида", в том числе за ее уборку во время снегопада, отвечают курирующий вице-премьер правительства Крыма и министр транспорта республики. Главе региона пришлось извиняться перед крымчанами и гостями полуострова за плохую работу коммунальщиков и своих подчиненных. После этого ответственные за работу коммунальных служб чиновники отчитались о привлечении дополнительной техники к уборке улиц и дорог.