В Крыму семь машин попали в ДТП с "КамАЗом"

В Республике Крым на заснеженной дороге Симферополь - Феодосия в трех километрах за селом Насыпное произошло массовое ДТП с участием "КамАЗа" и еще семи автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Водитель автомобиля "КамАЗ-6520" не учел сложные погодные условия и рыхлый снег на проезжей части, не выбрал безопасную скорость движения и из-за заноса врезался в дорожное ограждение. В результате происшествия "КамАЗ" стал непреодолимым препятствием для автомобиля скорой помощи "УАЗ-39623", а также легковушек Nissan Almera, Opel Astra, Hyundai Terracan, Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, которые ехали попутно с грузовиком в Феодосию. Также автомобиль "КамАЗ" создал аварийную ситуацию для автомобиля Volkswagen Transporter, что ехал в Симферополь.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира Volkswagen Transporter и пассажир Volkswagen Passat. Сотрудники учреждения "КРЫМ-СПАС" предотвратили загорание в зоне ЧП.

Только за прошедшие сутки спасатели полуострова освободили из снежного плена в разных районах 18 автомобилей, в которых находился 41 человек, из которых восемь - несовершеннолетних.