В Сочи из-за непогоды отменили крещенские купания

В Сочи из-за действующего штормового предупреждения и ухудшения погодных условий (четырехбалльного шторма и поднятия уровня рек на территории города-курорта) комиссия по чрезвычайным ситуациям, согласовав с местной епархией, приняла решение об отмене крещенских купаний в открытых водоемах в ранее специально отведенных для этого местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее в Сочи в рамках подготовки были определены шесть мест для крещенских купаний.

- Убедительно просим воздержаться от чина омовения в ночь с 18 на 19 января, - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди. - В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий уже сейчас может набрать освященную святую воду и безопасно провести обряд омовения в домашних условиях.

Завтра, 19 января, откроются 37 приходов, где пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.

Кстати, службы пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности: термометрией, масочным режимом, дезинфекцией рук, а также использованием индивидуальной тары для освященной воды.