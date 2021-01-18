В Волжском детсад заплатит 110 тысяч рублей за разбитую губу ребенка

Администрация муниципального детского сада в городе Волжский выплатит 110 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травмирование годовалого мальчика. Соответствующее решение утвердил Волгоградский областной суд.

Несчастный случай произошел 11 июля 2019 года, когда ребенок находился в детском саду под наблюдением воспитателя. Во время чтения сказки малыш встал и направился в игровую зону, где наступил на игрушечную машинку, потерял равновесие и упал. В итоге ребенок ударился лицом о край полки, получил травму губы и языка.

Городской суд постановил взыскать с дошкольного образовательного учреждения компенсацию морального вреда: в пользу пострадавшего мальчика - 70 тысяч рублей, а в пользу родителей - 40 тысяч рублей.

Администрации города Волжского обжаловала решение, указав, что сумма компенсации несоизмерима с объемом наступивших последствий, но высшая судебная инстанция оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.