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18.01.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

На Урале депутат отправил осужденного отбывать срок на пилораму жены

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело председателя совета депутатов Саринского сельского поселения, отправившего осужденного к обязательным работам односельчанина отбывать срок на пилораму своей жены. Действия чиновника квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

Фото: iStock
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Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила, что в августе прошлого года местный житель, осужденный к наказанию в виде обязательных работ, был направлен для их отбытия в администрацию Саринского сельского поселения. Однако для решения вопроса об определении вида работ по ошибке обратился не к главе поселения, а к спикеру местного собрания депутатов.

- Обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, вопреки интересам муниципального образования, осознавая, что не имеет полномочий по привлечению к работам осужденных лиц, направил осужденного работать на пилораму, принадлежащую его супруге-предпринимателю, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Тем самым незаконно использовал труд осужденного. После чего отправил в уголовно-исполнительную инспекцию отчет об отработке осужденным 76 часов обязательных работ, заверенный печатью представительного органа.

Стоит отметить, что к обязательным относятся бесплатные общественно полезные работы, которые выполняются осужденным в свободное от основной работы время. Однако предприимчивый депутат решил, что вместо уборки улиц бесплатную рабочую силу можно использовать себе во благо.

О странном поведении депутата в прокуратуру сообщили неравнодушные граждане. И теперь ему самому грозит наказание в виде крупного штрафа, лишения полномочий и вплоть до четырех лет лишения свободы

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