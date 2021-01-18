На Урале проверят поселок, замерзающий после капремонта

В Челябинской области организована прокурорская проверка несоблюдения температурного режима в домах поселка Саргазы, жители которого укладывают детей спать в верхней одежде. По предварительным данным, подача тепла ухудшилась после проведения капитального ремонта, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- В многоквартирных домах Саргазинского сельского поселения в 2017 году провели капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, после чего качество коммунальной услуги заметно снизилось, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - По итогам проверки будет дана оценка действиям коммунальщиков, а также лиц, ответственных за проведение ремонтных работ в многоквартирных домах.

О проблемах с отоплением жители поселка сообщили в Общероссийский народный фронт. По их словам, температура воздуха во многих отремонтированных домах не превышает 10-15 градусов тепла. Однако плата за отопление им начисляется в полном объеме.

- По результатам опроса мы установили, что в 2017 году в домах № 6 и № 7 на улице Мира был проведен капитальный ремонт, в ходе которого изменилась схема сетей теплоснабжения, и был установлен насос, который в дальнейшем сломался и почему-то был заменен на аппарат меньшей мощности, - сообщил представитель регионального штаба ОНФ Антон Неверов. - Холодно в домах № 3, 11, 12, 13 и 15 на улице Мира. А жители дома № 20 по улице Ленина сообщили, что насос и вовсе снят с сетей теплоснабжения. К тому же здесь неисправна система заземления, в результате людей бьет током при прикосновении к радиаторам.

Активисты ОНФ обратились в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и региональный фонд капремонта с требованием определить виновных в снижении качества коммунальной услуги и обязать их устранить нарушения. Кроме того, намерены добиться перерасчета за отопление для жителей замерзающих домов.

В прокуратуре региона ситуация поставлена на контроль, отметили в ведомстве.

Кстати

В челябинском поселке Смолино из-за падения давления на котельной в выходные была приостановлена подача тепла в 12 многоквартирных и восемь частных домов. По факту коммунальной аварии также проводится проверка, отметили в прокуратуре региона.