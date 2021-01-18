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18.01.2021 15:46
Рубрика: Экономика

В Челябинске обкатают новый укороченный трамвай

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
После обкатки трехсекционного низкопольного трамвая модели 71-063, испытания которого выявили проблемы дорожной сети и нехватки пассажиропотока даже в миллионном Челябинске, вагоностроители сделали "работу над ошибками". В город доставлен новый односекционный вагон 71-628, со стопроцентно низким уровнем пола, сообщили "РГ" в миндортрансе региона.
Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области
Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области

- Модель имеет 33 места для сидения, максимальную вместимость 116 пассажиров, четыре двери, возможность работы в сцепке, климат-контроль, светодиодное освещение салона, и дисковые тормоза, - уточнили в министерстве. - Его габариты 2,5*3,7*16,5 метров.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Новый вагон на 10 метров короче прежнего - трехсекционного трамвая УКВЗ и почти на три метра короче прошедшего обкатку прошлой осенью ярославского вагона "Богатырь- М". По техническим характеристикам он ближе всего к вагону 71-415 производства Уралтрансмаша, который после таких же испытаний в Челябинске вернули производителю в июне прошлого года. Этот более маневренный и легкий вагон в перспективе может побороться за право обслуживать челябинских пассажиров.

Однако, как пояснили в миндортрансе, пока о его закупке говорить преждевременно.

- Как выражаются трамвайщики, сначала необходимо устранить все "детские болячки" нового вагона, выявить которые и должны испытания в Челябинске, - сказали в ведомстве. - Челябинска трамвайная сеть всегда была полигоном для эксплуатационных испытаний новых трамваев УКВЗ. Это связано с тем, что в самом Усть-Катаве полноценное трамвайное движение не осуществляется, а имеются лишь несколько служебных и тестовых линий.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Как уже сообщала "РГ", на экологичное трамвайное сообщение сделан акцент при разработке новой транспортной стратегии Челябинска. В городе планируется продлить действующую трамвайную сеть на 16,9 километра, провести реконструкцию платформ и увеличить выпуск вагонов на линию на 23 процента. Естественно для этого потребуется пополнение трамвайного парка, которое власти намерены осуществить в рамках федеральных программ, в том числе и программы "Чистый воздух".

Запланированное на прошлый год покупки трамваев были отложены из-за пандемии коронавируса и связанного с ней перераспределения средств в резервный фонд Правительства РФ. В планах миндортранса на этот год - покупка низкопольных трамваев для Челябинска на сумму в 2,45 миллиарда рублей и проведение капитальных ремонтов путевого хозяйства еще на один миллиард. Если, конечно, вновь не вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

Всего же до 2024 года в рамках проекта "Чистый воздух" регион планирует привлечь из федерального бюджета 5,6 миллиарда рублей на обновление подвижного состава и 7,7 миллиарда - на реконструкцию путей.

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В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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