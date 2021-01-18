Зрители давно забыли дорогу в театр города Кливленда. Последняя надежда удержать корабль на плаву - пригласить итальянского тенора спеть партию Отелло в опере Верди. Его приезд - событие, но перед премьерой что-то пойдет не так, и тенора тайно от зрителей скоропостижно заменят: авось под густым гримом мавра обман никто не заметит.

Это сюжет комедии Кена Людвига, имевшей 9 номинаций на премию "Тони". В 2010 году она стала мюзиклом, музыку написал Брэд Кэрролл. В конце января состоится первая в России премьера этого мюзикла в Свердловском театре музыкальной комедии; спектакль станет дебютом в репертуарном театре режиссера Антона Музыкантского, получившего театральное образование в Великобритании и уже зарекомендовавшего себя независимыми постановками в Москве ("Игра в мюзикл", "Последний звонок").

Разберемся с жанром. По сюжету это чистой воды водевиль.

Антон Музыкантский: Скорее - фарс. Когда из пьесы делали либретто мюзикла, сюжет сильно изменился. Раньше все происходило в люксе отеля - у нас появились эпизоды в оперном театре, возникли массовые сцены, хореография, увеличилось число персонажей. Действие происходит в Кливлендской опере, а это очень, очень провинциальный театр, о нем ходят анекдоты - так что это еще и пародия на такой театр. Много музыкальных номеров, стилизованных под Бродвей 30-х годов, есть джаз, есть отзвуки "42-й улицы", цитируется Верди…

Но в бродвейской версии 2011 года "Отелло" заменили "Паяцами" Леонкавалло…

Антон Музыкантский: Это издержки политкорректности - чтобы не гримировать актеров под чернокожих и не вызвать очередной скандал. Лицензия для Европы предусматривает по-прежнему "Отелло". Мы точно следуем либретто, но в Екатеринбурге будет совершенно оригинальная авторская версия, какой нет ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Хельсинки, ни в городах Америки, где он идет.

Это наслаждение - работать с постоянной труппой: она не скована стереотипами жанра и владеет всеми его тайнами

Вы учились режиссуре в Англии, знаете, как устроен стационарный мюзикл, и это ваша первая работа в русском репертуарном театре. Интересно сравнить: какие преимущества и недостатки в столь разных театральных системах?

Антон Музыкантский: Начну с преимуществ: безумно интересно работать с постоянной труппой, особенно такой, как здесь. Ты взаимодействуешь словно с самой историей театра - и русского и мирового. С артистами, которые вчера пели "Эвиту", сегодня "Веселую вдову", а завтра будут петь "Бернарду Альбу". - они владеют всей палитрой музыкального жанра, разными стилями и эстетиками от классического вокала до джаза и рока. Они не скованы рамками устоявшихся форм, как их западные коллеги. Этот театр ищет оригинальный стиль русского мюзикла, это многолетний успешный процесс, и я здесь многому учусь.

А недостатки?

Антон Музыкантский: Оборотная сторона достоинств. Западный мюзикл требует подробной, жесткой застройки: все детали плотно пригнаны, все синхронизировано с музыкой, и каждый вечер все события должны повторяться с абсолютной точностью. Если такой мюзикл не играть ежедневно, можно потерять темпоритм, нарушить прочность конструкции - спектакль так существовать не сможет. А в репертуарном театре спектакль идет дважды в месяц, часто без прогонов, и нужно искать сценические приемы, которые позволят ему сохранять форму.

Вы в контакте с коллегами в Лондоне - как там выживают театры в условиях пандемии?

Антон Музыкантский: В отличие от Бродвея, который все это время закрыт, британское правительство несколько раз давало надежду, что театры откроются. Уэст-Энд дважды входил в репетиционный период, некоторые театры уже почти открылись, неделю играли превью - и их снова закрыли. Это особенно больно ударило по театральной индустрии: продюсеры каждый раз вкладывали много денег, чтобы опять набрать артистов и техническую группу. Что будет теперь - не знает никто. Многие коллеги без работы и без особых надежд на близкое будущее. В репертуарном театре есть какая-то зарплата, а в западной модели команда собирается на спектакль - и распускается, когда он закрыт. Проблема еще и в том, что вокалист или артист балета без постоянного тренажа не может - а перерыв в работе длится уже скоро год, и конца этому не видно. Беда и с выпускниками театральных институтов: уже второй год они приходят в наглухо закрытую индустрию и просто не знают, что им делать.

Какова ситуация в Екатеринбурге? Там театральные залы разрешено заполнять на 50%.

Антон Музыкантский: Да, и очень серьезно относятся к соблюдению санитарных мер. Публика не боится ходить в театры, и эти 50% процентов мест, как правило, распроданы. В театрах просторные фойе, и не возникают толпы, как на Уэст-Энде, где во многих театрах нет ни фойе, ни гардероба, и зрители вынуждены тесниться. Работа здесь для меня честь и удовольствие, материал отлично лег на труппу Свердловской музкомедии, и я буквально влюбился в этот театр.