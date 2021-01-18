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18.01.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

В Тюменской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

Текст: Татьяна Воробьева

В тюменском поселке Богандинский в одноэтажном доме на восемь квартир на улице Привокзальной сегодня днем случился пожар - погибли двое маленьких детей (2016 и 2020 годов рождения).

По данным региональной прокуратуры, мать оставила их на попечение родственницы и ушла в магазин. Та, предположительно, была пьяна в этот момент.

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Прибывшие на место врачи "скорой" пытались реанимировать пострадавших в результате возгорания малышей, но безуспешно.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности. Следственный комитет области, в свою очередь, расследует обстоятельства трагедии в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

"Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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