В Тюменской области двое маленьких детей погибли при пожаре в квартире

В тюменском поселке Богандинский в одноэтажном доме на восемь квартир на улице Привокзальной сегодня днем случился пожар - погибли двое маленьких детей (2016 и 2020 годов рождения).

По данным региональной прокуратуры, мать оставила их на попечение родственницы и ушла в магазин. Та, предположительно, была пьяна в этот момент.

Прибывшие на место врачи "скорой" пытались реанимировать пострадавших в результате возгорания малышей, но безуспешно.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности. Следственный комитет области, в свою очередь, расследует обстоятельства трагедии в рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

"Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.