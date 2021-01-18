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18.01.2021 11:37
Рубрика: Общество

Рогозин показал таксу, которая дышала под водой

Текст: Ксения Колесникова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети фотографию таксы, над которой в 2017 году проводился эксперимент по дыханию под водой.

Фото: iStock
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- Такса-испытатель Николас, участник успешных научных экспериментов Фонда перспективных исследований, и немецкая овчарка Пончик, работающая его телохранителем. Оба обеспокоены вопросом: холода надолго? - написал Дмитрий Рогозин.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети о том, какие испытания проходила такса, глава Роскосмоса пояснил, что это был эксперимент по подводному дыханию.

- Подводное дыхание. Уникальный эксперимент, который может помочь в создании технологии спасения моряков-подводников, - пояснил Дмитрий Рогозин. - Пес живет счастливой собачьей жизнью. Заслужил. Но я против показа опытов над лабораторными животными. Я сам "собачник", мне такие опыты не нравятся, хотя осознаю их необходимость ради спасения человеческих жизней. Тем более что никто при опытах не пострадал.

Также глава Роскосмоса пояснил, что о дальнейшей разработке технологии "жидкостного" дыхания необходимо спрашивать гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Напомним, как сообщает РИА Новости, такса Николас участвовала в эксперименте по дыханию под водой 19 декабря 2017 года, когда Дмитрий Рогозин показывал президенту Сербии Александру Вучичу разработки Фонда перспективных исследований. Среди них была жидкость, которой можно дышать. Таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью, что вызвало большой общественный резонанс. Такса с тех пор живет у Дмитрия Рогозина дома.

Общество Наука Правительство "Роскосмос" РГ-Видео

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