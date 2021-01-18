Российские фристайлисты выиграли командные соревнования в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Ярославле.

Анастасия Прыткова, Максим Буров и Павел Кротов одержали победу, набрав 339,01 балла. Второе место заняла команда Швейцарии с результатом 325,45 балла. На пьедестал также поднялась сборная США - 322,19.

Вторая российская команда, за которую выступали Любовь и Станислав Никитины, а также Илья Буров, заняла четвертое место - 314,92.

За два соревновательных дня россияне завоевали еще пять медалей, в том числе две золотые. Лучшим в индивидуальных соревнованиях у мужчин дважды становился лидер нашей сборной, чемпион мира 2019 года Максим Буров. Один раз он обошел Павла Кротова, другой - Станислава Никитина. Единственную личную медаль в женском индивидуальном зачете - "бронзу" - выиграла Любовь Никитина.