Русист прокомментировала ситуацию с запретом заимствованных слов на телевидении

Член Гильдии лингвистов-экспертов, кандидат филологических наук Елена Кара-Мурза объяснила, когда вошедшие в современный словарь англицизмы или другие заимствования становятся русскими. Комментарий был сделан в связи с публикацией списка слов, запрещенных к употреблению на канале "Матч-ТВ", сообщает сайт rusexpert.ru.

В перечень вошло около 40 заимствований. Среди них - "Питер", "шорт-лист", "чемпионшип".

Кара-Мурза пояснила, что о загрязнении русского языка иностранными словами можно говорить лишь тогда, когда люди друг друга не понимают.

"Тут важен контекст спортивной журналистики. С одной стороны, журналисты должны чувствовать, когда стоит объяснить редкий в употреблении термин, - говорит филолог. - С другой стороны, необходима динамика. Нужно быстрее рассказать, что происходит. У комментаторов нет времени мучительно подбирать синонимы в прямом эфире".

Так недопустимое к употреблению слово "лайкать", по словам эксперта, это русский глагол первого спряжения и первого продуктивного класса.

"Глагол "лайкать" образовался по правилам русского языка: "лайкаю", "лайкаешь", у него широкое употребление, в нем нет ничего страшного. Вряд ли у аудитории "Матч ТВ" есть затруднения с пониманием слова", - подчеркивает лингвист.

Специалист также считает, что важно разграничивать заимствования и слова, возникшие в русском языке, но с иностранным влиянием.

"Я не вижу смысла запрещать слова "скиллы" или "скиллзы". Это роскошный пример освоения - в русском языке есть, допустим, джинсы. Носитель русского языка формирует привычное окончание существительного множественного числа. В словах отсутствует принципиальная злокачественность, тем более многие употребляются не только в спортивной сфере. Те же "скиллзы" активно используются в речи геймеров, во всех социальных сетях встречается глагол "лайкать", "бэкграунд" - в каждом медиа", - комментирует Кара-Мурза.

По мнению филолога, ограничения не соответствуют самой природе языка, как вечно развивающейся категории.

Однако отказ от таких слов, как "дэф", "коуч", "корнер", когда в русском языке мы можем найти эквиваленты "защитник", "тренер", "угловой", Елена Кара-Мурза считает правомерным. Ведь есть полные синонимы иностранным заимствованиям.

"Я не являюсь сторонником безудержного заимствования и приветствую любые возможности воспользоваться русским словом, тем более активное использование именно русских вариантов требуется Законом о государственном языке Российской Федерации", - резюмирует лингвист. Кстати

В 1914 году Санкт-Петербург стал Петроградом из-за войны с Тройственным союзом, в котором ведущую роль играла Германия, а чуть позднее город был переименован в Ленинград. Все это время существовал и Питер - еще в советское время постоянно говорили: "Питерцы приедут", "Мы в Питер поехали".