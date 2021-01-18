Лавров сообщил, что в легкой форме переболел COVID-19

Сергей Лавров в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию, и него есть антитела. Об этом министр иностранных дел России сам рассказал журналистам на конференции, посвященной итогам 2020 года.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию", - сообщил Лавров.

Тем не менее отказываться от вакцинации он пока не планирует. "Я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", - пояснил министр.

Глава МИД также рассказал, что его ведомство постепенно возвращается к очному режиму работы, при этом соблюдаются необходимые меры предосторожности.