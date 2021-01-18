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18.01.2021 14:32
Рубрика: Экономика

Сибирские леса накопили 13,8 млрд тонн углерода

Текст: Алексей Дуэль

Больше всего углерода накопили леса Сибирского федерального округа - 13,8 млрд тонн. Такие данные показала государственная инвентаризация лесов, проведенная на всей территории страны, сообщает пресс-служба Рослесинфорга. На втором месте Дальний Восток - 10,8 млрд тонн, на третьем - Северо-Западный федеральный округ с запасами в 5,8 млрд тонн.

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Этот углерод был накоплен за время существования экосистем, пояснили в Рослесинфорге. Оценить скорость его накопления, а также темпы поглощения углерода из атмосферы можно будет уже в этом году, когда начнется второй цикл госинвентаризации лесов. В организации обращают внимание, что по экспертным оценкам годовая эмиссия загрязняющих веществ атмосферу в России находится на уровне 0,03 млрд тонн в год.

"Национальная система инвентаризации лесов - самый молодой вид лесоучетных работ в России - она стартовала в 2007 году, - пояснил директор Рослесинфорга Павел Чащин. - Главная ее цель - своевременно выявить и спрогнозировать развитие процессов, оказывающих негативное воздействие на леса. Такой подход позволяет своевременно реагировать и принимать конкретные меры, не допускающие ухудшения состояния лесов. Кроме того, российские леса играют важнейшую роль в фиксации углекислого газа. Точная оценка, запасенного в них углерода, позволяет определить место и значение лесов нашей страны в мировом экологическом пространстве".

Достоверные данные о поглощении российскими лесами углерода нужны правительству для формирования аргументированной позиции введению европейского углеродного налога в рамках трансграничного углеродного регулирования, считают эксперты.

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