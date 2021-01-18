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Рубрика: Происшествия

СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ужесточить уголовную ответственность для физических лиц по налоговым нарушениям предлагает Следственный комитет России и, тем самым, уравнять такую меру для граждан и компаний. Об этом рассказала замглавы СК РФ Елена Леоненко.

Фото: Еvgenyatamanenko / istock
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"Для юридических лиц нет срока давности, когда мы говорим об ответственности за уклонение от уплаты налогов, а для индивидуальных предпринимателей сейчас он два года", - цитируют представителя ведомства "Известия".

Еще одно предложение касается Федеральной налоговой службы. Речь о материалах по должникам и преступным схемах. Их предлагается передавать следователям сразу после их вскрытия и оценки ущерба. Сейчас это происходит в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. А ведь за эти 60 дней может быть уничтожена документация и выведено имущество, отмечает Елена Леоненко.

По данным ведомства, с 2011-го по сентябрь 2020 года предположительно установленный ущерб госбюджету от налоговых преступлений составил более 450 миллиардов рублей. Следственным органам удалось вернуть в бюджет 208 миллиардов рублей, наложить арест на имущество стоимостью 67 миллиардов. Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба, отметили в Следственном комитете России.

Происшествия Преступления Экономика Финансы Налоги Правительство Следственный комитет

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