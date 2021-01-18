СМИ: самолеты "открытого неба" переделают в разведчики

Российские самолеты Ту-214ОН переквалифицируют для других задач, в том числе будут использовать в разведывательных целях после окончательного выхода РФ из Договора по открытому небу. Предварительное решение уже принято.

Об этом РИА Новости сообщили источники в военно-дипломатической сфере. Оба самолета Ту-214ОН станут контролировать защищенность собственных военных объектов. Кроме того, их смогут использовать и для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Как добавил второй собеседник, для этого необходимо на самолеты установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование. И, кстати, подобная возможность уже имеется. Она была предусмотрена еще при проектировании Ту-214ОН. Пока же они останутся в резерве до окончания процедуры выхода из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Он был направлен на укрепление доверия между между странами после окончания холодной войны. Соглашение действует с 2002 года. Его участники - 34 государства. В ноябре прошлого года США вышли из Договора. РФ заявила о своем выходе 15 января.