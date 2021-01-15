Россия выходит из Договора по открытому небу

Как подчеркнули на Смоленской площади, "когда США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу", "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников", достигнутый при его заключении, нанесен серьезный ущерб его действию, "подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности". Чтобы спасти его, Москва выдвинула ряд предложений, соответствующих фундаментальным положениям договора. "С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - отметили в МИД РФ.

Отсутствие прогресса в этом вопросе вынудило российскую сторону начать внутригосударственные процедуры по выходу РФ из ДОН. Отмечается, что по их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В настоящее время в нем участвуют более тридцати стран. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран - участниц соглашения. Аппаратура, установленная на бортах самолетов, должна быть предварительно одобрена участниками Договора.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, голословно обвинив Россию в нарушении соглашения. В Москве тогда подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность договору, и выдвинули встречные обвинения. 22 ноября США завершили выход из ДОН. При этом Вашингтон продолжал требовать от своих союзников передачи данных, собранных во время наблюдательных полетов над Россией.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал это "грубейшим нарушением договора". Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать. Мы намерены твердо добиваться строжайшего соблюдения европейскими партнерами договорных положений о непередаче этой информации", - предупредил дипломат.

Предполагалось, что европейские страны заинтересованы в сохранении Договора об открытом небе. В связи с этим Москва рассчитывала, что они будут соблюдать условия соглашения.

"Мы готовы продолжать сотрудничать в рамках этого важного документа при том понимании, что все остающиеся участники будут свято соблюдать требования этого документа, а именно: информация, которую получают страны-участницы во время облета территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остается в договоре, и второе - когда территория предъявляется для инспекции, из этой территории не может быть никаких изъятий", - отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В то же время замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков допускал, что РФ выйдет из договора вслед за США, если остальные участники не будут выполнять свои обязательства.