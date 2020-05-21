Трамп официально объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем (из договора - прим. "РГ")", - заявил Трамп журналистам.

По его словам, вполне вероятно американская и российская сторона заключат новый договор или вернутся к старому.

Напомним, что многосторонний Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому договору, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами и регламентами наблюдательных миссий. Американская сторона на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в нарушении некоторых положений ДОН. Россия также предъявляет США претензии касаемо подчинению прописанных в договоре правил. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках договора. Российская сторона ответила зеркально.