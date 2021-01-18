Солдаты срочной службы смогут просить у банков отсрочку по кредитам

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, дающий право солдатам срочной службы просить у банков отсрочку по выплате кредитов или как минимум уменьшать ежемесячные платежи.

Инициативу направил в правительство страны для получения отзыва депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Правда, он предложил подойти к делу шире и дать подобную поблажку еще и курсантам военных училищ. Однако данную часть предложения правительство не поддержало.

"Не ясно, почему курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, обучение в которых происходит исключительно на добровольном волеизъявлении, предоставляются такие же льготы, как и военнослужащим, призыв на военную службу которых происходит по обстоятельствам от них независящим", - заметили правительственные эксперты.

Кроме того, отмечают в правительстве, курсанты военных вузов являются менее платежеспособными, чем студенты других учебных заведений среднего и высшего образования, что ставит их в неравное положение.

К тому же платежеспособность курсантов гораздо выше, чем у студентов. После первого курса курсанты заключают контракт и начинают получать соответствующие оклады. Минимальный тариф - более 13 тысяч рублей. Но есть надбавки. Например, при выслуге от 2 до 5 лет к окладу автоматически прибавляется 10 процентов.

Возможность попросить приостановить выплаты банку у призывника будет только по потребительским кредитам. Бывает так, что молодой человек к моменту призыва успел жениться и взять ипотеку

Это значит, что, если молодой человек поступил в военный вуз после школы, эту надбавку он получит уже на третьем курсе.

Если до поступления он отслужил год срочной службы, то надбавку получит уже на втором курсе. Плюс доплачивают за хорошие и отличные оценки. А надбавка за особые достижения в службе, в том числе успешную сдачу нормативов по физподготовке, может составить до 70 процентов оклада по должности.

Также у курсантов есть 13-я зарплата и полное государственное обеспечение. Так что, если не брать в расчет возможную поддержку родителей, финансовые возможности курсанта намного выше, чем у студента.

Поэтому, полагают в правительстве, обращаясь в банк за кредитом, будущий офицер должен рассчитывать свои финансовые силы.

Что же касается солдат срочной службы, то сегодня часто в строй становятся уже достаточно зрелые молодые люди, окончившие вузы. Конечно, о том, что придется служить после выпуска, знают все. Однако иногда призыв становится все-таки неожиданностью. Допустим, молодой человек рассчитывал поступить в аспирантуру, но срезался на экзаменах. Или не сдал текущую сессию в вузе.

Бывает, что молодой человек к моменту призыва успел жениться, взять какой-то кредит, например, на машину, или даже ипотеку. Согласно проекту в таком случае он сможет попросить в банке отсрочку.