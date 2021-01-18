Солистка "Миража" Маргарита Суханкина выпустила сольный сингл "Отпусти"

Эта певица пела еще на двух ранних альбомах "Миража" - "Звезды нас ждут" 1987 года и "Снова вместе" 1989-го, а потом и на юбилейном релизе "Мираж" - 18", вышедшем в 2006-м. Потом снова возвращалась в сразу ставшую легендарной диско-группу. А теперь выпустила и сольный сингл "Отпусти".

Новая песня - красивая драматическая баллада. Что довольно неожиданно. Она стала первой совместной работой композитора Александра Мясникова, работающего музыкальным руководителем Эстрадного оркестра Сергея Мазаева, и поэтессы Екатерины Балыгиной.

Вот что теперь рассказала о ней сама Маргарита Суханкина:

- Прочитав слова, Александр сразу же написал невероятно чувственную музыку. Я пропустила через себя получившуюся историю, до ощущения мурашек по коже. Случилась настоящая магия. А я всегда с удовольствием исполняла такого рода произведения. Например, в "Мираже" это были "Я снова вижу тебя" и "Где я".

В новой песне я попыталась добавить нотки популярной классики - основы моего классического образования. Думаю, "Отпусти" затронет сердца многих слушателей. Те ощущения, которые я пережила в студии, записывая песню, близки многим женщинам, - отметила певица.

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