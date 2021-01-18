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18.01.2021 15:37
Рубрика: Общество

Найдены тысячи скрытых джунглями сооружений майя

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная группа археологов провела радарное исследование на границе Белиза и Гватемалы и изучила древний город Эль-Пилар. В результате ученым удалось обнаружить более 1,8 тысячи объектов, построенных народом майя и надежно скрытых сегодня джунглями.

Фото: wikipedia.org
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Статья исследователей опубликована в первом номере журнала Popular Archeology Magazine за 2021 год. Краткий обзор работы приведен на сайте этого же издания.

Сообщается, что группа ученых буквально сумела заглянуть за известные пределы памятника майя - города Эль-Пилар. До сих пор исследователям были известны лишь монументальные постройки, найденные здесь ранее. Но передовые технологии радарного сканирования помогли выявить и сотни более мелких сооружений.

Все они скрыты сегодня тропическим лесом. Даже выход на место не позволяет их увидеть. Поэтому ученые использовали технологию LiDAR. Суть заключается в том, что специальный лазерный радар был установлен на одномоторный легкий самолет. При облете территории ученые сканировали местность. Такой лазер позволяет "просвечивать" не только джунгли, но и землю до определенной глубины. Это помогает находить скрытые объекты.

Ученые в своей статье отмечают, что исследование проводилось на протяжении семи лет. За это время при помощи технологии LiDAR была создана трехмерная карта города Эль-Пилар, для чего и был использован набор новых данных о местном ландшафте.

"Мы задокументировали более 1860 строений на 14 квадратных километрах, исследованных на сегодняшний день, и в будущем добавим к ним еще больше объектов", - пишут авторы статьи.

В частности, были обнаружены не только остатки жилых домов, но и склады для хранения продуктов, террасы для возделывания растений и небольшие водоемы, известные под названием "агуадас".

Изучение ландшафта позволило установить, что объекты возводились вовсе не случайным образом, а по системе. Так, водоемы были связаны в единую цепь, они использовались как искусственные хранилища воды и оросительная система. Это дало новую информацию об образе жизни горожан. Похоже, их экономика базировалась на сельском хозяйстве.

Фото: iStock
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Также ученые обнаружили здесь местную версию Эдемского сада. Новое исследование доказало, что это место очень сильно отличается от любого другого известного науке города майя. В древности оно было политически стратегическим: Эль-Пилар располагался в 50 км к западу от главной столицы майя - города Тикаль. Кроме того, на расстоянии 10-20 км от него располагались другие крупные города майя, такие как Наранхо, Холмул и Ксунантунич.

Интересно, что сегодня через Эль-Пилар пролегает граница между Белизом и Гватемалом. По соглашению этих стран древний памятник окружают 20 квадратных километров охраняемых заповедных земель. Впрочем, теперь ученые считают, что влияние данного города в древности распространялось на гораздо большую территорию, чем площадь современных заповедников.

Исследователи отмечают, что место для строительства Эль-Пилара было выбрано очень удачно. Он располагался в долине реки Белиз, где сходились горные хребты и низменные равнины. Природа сама создала там уникальную экосистему, которая давала древним жителям многочисленные и разнообразные ресурсы, начиная от растений и животных и заканчивая геологическими материалами.

Добавим, что подавляющее большинство найденных объектов, среди которых есть и монументальные, сейчас скрыты под землей. Это сделало их невидимыми для глаз археологов, но не для лазера. К слову, первые археологические исследования здесь были проведены еще в XIX веке. Но тогда никто даже не предполагал, что город Эль-Пилар был таким крупным.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Северная и Центральная Америка Белиз В мире Северная и Центральная Америка Гватемала

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