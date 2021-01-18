Найдены тысячи скрытых джунглями сооружений майя

Международная группа археологов провела радарное исследование на границе Белиза и Гватемалы и изучила древний город Эль-Пилар. В результате ученым удалось обнаружить более 1,8 тысячи объектов, построенных народом майя и надежно скрытых сегодня джунглями.

Статья исследователей опубликована в первом номере журнала Popular Archeology Magazine за 2021 год. Краткий обзор работы приведен на сайте этого же издания.

Сообщается, что группа ученых буквально сумела заглянуть за известные пределы памятника майя - города Эль-Пилар. До сих пор исследователям были известны лишь монументальные постройки, найденные здесь ранее. Но передовые технологии радарного сканирования помогли выявить и сотни более мелких сооружений.

Все они скрыты сегодня тропическим лесом. Даже выход на место не позволяет их увидеть. Поэтому ученые использовали технологию LiDAR. Суть заключается в том, что специальный лазерный радар был установлен на одномоторный легкий самолет. При облете территории ученые сканировали местность. Такой лазер позволяет "просвечивать" не только джунгли, но и землю до определенной глубины. Это помогает находить скрытые объекты.

Ученые в своей статье отмечают, что исследование проводилось на протяжении семи лет. За это время при помощи технологии LiDAR была создана трехмерная карта города Эль-Пилар, для чего и был использован набор новых данных о местном ландшафте.

"Мы задокументировали более 1860 строений на 14 квадратных километрах, исследованных на сегодняшний день, и в будущем добавим к ним еще больше объектов", - пишут авторы статьи.

В частности, были обнаружены не только остатки жилых домов, но и склады для хранения продуктов, террасы для возделывания растений и небольшие водоемы, известные под названием "агуадас".

Изучение ландшафта позволило установить, что объекты возводились вовсе не случайным образом, а по системе. Так, водоемы были связаны в единую цепь, они использовались как искусственные хранилища воды и оросительная система. Это дало новую информацию об образе жизни горожан. Похоже, их экономика базировалась на сельском хозяйстве.

Также ученые обнаружили здесь местную версию Эдемского сада. Новое исследование доказало, что это место очень сильно отличается от любого другого известного науке города майя. В древности оно было политически стратегическим: Эль-Пилар располагался в 50 км к западу от главной столицы майя - города Тикаль. Кроме того, на расстоянии 10-20 км от него располагались другие крупные города майя, такие как Наранхо, Холмул и Ксунантунич.

Интересно, что сегодня через Эль-Пилар пролегает граница между Белизом и Гватемалом. По соглашению этих стран древний памятник окружают 20 квадратных километров охраняемых заповедных земель. Впрочем, теперь ученые считают, что влияние данного города в древности распространялось на гораздо большую территорию, чем площадь современных заповедников.

Исследователи отмечают, что место для строительства Эль-Пилара было выбрано очень удачно. Он располагался в долине реки Белиз, где сходились горные хребты и низменные равнины. Природа сама создала там уникальную экосистему, которая давала древним жителям многочисленные и разнообразные ресурсы, начиная от растений и животных и заканчивая геологическими материалами.

Добавим, что подавляющее большинство найденных объектов, среди которых есть и монументальные, сейчас скрыты под землей. Это сделало их невидимыми для глаз археологов, но не для лазера. К слову, первые археологические исследования здесь были проведены еще в XIX веке. Но тогда никто даже не предполагал, что город Эль-Пилар был таким крупным.