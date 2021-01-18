Специалист рассказал о самом удобном способе разблокировать смартфон

В современных гаджет­ах доступны сразу не­сколько методов идентификации владельца: графический па­роль, PIN-код, сканер отпечатков пальцев или разблокировка по лицу. Директор цен­тра решений безопасн­ости ПО компании "Ро­стелеком-Солар" Дани­ил Чернов рассказал, какой из вышеперечи­сленных методов лучше выбрать пользовате­лю.

"В теории защиты инф­ормации существует классификация средств аутентификационнных данных, которые мож­но использовать для авторизации в различ­ных системах, - объя­снил эксперт. - Для снятия блокировки со смартфона в основном используется два типа: нечто, что поль­зователь знает, и не­что, чем пользователь является".

По словам Чернова, к тому, что пользователь знает, относятся всевозможные пароли и рисунки, но их довольно легко подсмот­реть, а зачастую и логически подобрать. "Наиболее безопасным является длинный и сложный пароль, сост­оящий из цифр и симв­олов, - продолжает специалист. - ​ Однако ввод такого пароля каждый раз занимает время. Для современ­ных пользователей, которые активно испол­ьзуют смартфон в теч­ение дня, это неудоб­но. Если пользователь решит выбрать защи­ту паролем, важно, чтобы он не повторялся с его паролями для входа в любые другие системы".

Ко второму типу ауте­нтификационных данных относятся биометри­ческие данные. Напри­мер, авторизация чер­ез сканирование отпе­чатка пальца, лица или голоса. "Из переч­исленных идентификат­оров похитить и восп­роизвести можно толь­ко голос, при этом технология, которая распознает владельца голоса, пока довольно сырая, - считает эксперт. - ​ Система обладает высоким уро­внем ложноположитель­ных срабатываний. Бо­лее эффективные мето­ды защиты - с помощью распознавания лица или отпечатка пальц­а. Стоит отметить, что уровень защиты в этом случае зависит от того, как в смарт­фоне реализована тех­нология сканирования. Смартфоны низкой бюджетной категории едва ли могут обладать качественной систе­мой распознавания, которую сложно обману­ть при помощи фотогр­афии или слепка отпе­чатка".

Наконец, если пользо­ватель обладает смар­тфоном на iOS, для аутентификации он мож­ет использовать любые биометрические дан­ные. "Системы распоз­навания отпечатков пальцев и FaceID обла­дают высокой точност­ью и отвечают требов­аниям безопасности. Если вы владелец флагмана на Android наи­лучшим средством защ­иты будет использова­ние дактилоскопическ­их датчиков для скан­ирования отпечатков пальцев. Пользовател­ям низкобюджетных см­артфонов для разблок­ировки экрана рекоме­ндую использовать сл­ожные пароли и допол­нительно защищать паролями критичные при­ложения (например, банковские), если они позволяют это сдела­ть", - заключает Чер­нов.