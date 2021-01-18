Специалист рассказал о самом удобном способе разблокировать смартфон

"В теории защиты информации существует классификация средств аутентификационнных данных, которые можно использовать для авторизации в различных системах, - объяснил эксперт. - Для снятия блокировки со смартфона в основном используется два типа: нечто, что пользователь знает, и нечто, чем пользователь является".
По словам Чернова, к тому, что пользователь знает, относятся всевозможные пароли и рисунки, но их довольно легко подсмотреть, а зачастую и логически подобрать. "Наиболее безопасным является длинный и сложный пароль, состоящий из цифр и символов, - продолжает специалист. - Однако ввод такого пароля каждый раз занимает время. Для современных пользователей, которые активно используют смартфон в течение дня, это неудобно. Если пользователь решит выбрать защиту паролем, важно, чтобы он не повторялся с его паролями для входа в любые другие системы".
Ко второму типу аутентификационных данных относятся биометрические данные. Например, авторизация через сканирование отпечатка пальца, лица или голоса. "Из перечисленных идентификаторов похитить и воспроизвести можно только голос, при этом технология, которая распознает владельца голоса, пока довольно сырая, - считает эксперт. - Система обладает высоким уровнем ложноположительных срабатываний. Более эффективные методы защиты - с помощью распознавания лица или отпечатка пальца. Стоит отметить, что уровень защиты в этом случае зависит от того, как в смартфоне реализована технология сканирования. Смартфоны низкой бюджетной категории едва ли могут обладать качественной системой распознавания, которую сложно обмануть при помощи фотографии или слепка отпечатка".
Наконец, если пользователь обладает смартфоном на iOS, для аутентификации он может использовать любые биометрические данные. "Системы распознавания отпечатков пальцев и FaceID обладают высокой точностью и отвечают требованиям безопасности. Если вы владелец флагмана на Android наилучшим средством защиты будет использование дактилоскопических датчиков для сканирования отпечатков пальцев. Пользователям низкобюджетных смартфонов для разблокировки экрана рекомендую использовать сложные пароли и дополнительно защищать паролями критичные приложения (например, банковские), если они позволяют это сделать", - заключает Чернов.