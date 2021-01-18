Специалисты перечислили популярные у хакеров бренды

В четвертом квартале 2020 года киберпреступники использовали больше всего бренды из индустрии технологий, за ними идут доставка и ритейл. Это указывает на то, что злоумышленники активно пытаются атаковать тех, кто сейчас работает удаленно и тех, кто заказывает товары онлайн в период распродаж. Об этом сообщает компания Check Point.

По данным автором исследования, чаще всего в фишинговых атаках хакеры использовали Microsoft (43% всех попыток фишинговых атак с использованием названий брендов в мире), на втором месте DHL (18%), а замыкает "тройку лидеров" популярная в США и Европе социальная сеть для поиска работы LinkedIn.

На четвертом месте расположилась компания Amazon с долей в 5%, на пятом Rakuten (4%), шестое место досталось IKEA. Google же делит места с седьмого по девятое вместе с PayPal и Chess. Замыкает десятку Yahoo.