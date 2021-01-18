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18.01.2021 19:21
Рубрика: Общество

Спортивные тренеры получат статус педагогов

Текст: Ксения Колесникова
Спортивные тренеры в образовательных организациях получат статус педагогов. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством просвещения и опубликованного для общественного обсуждения.

- Внести в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, следующие изменения: в подразделе 2 раздела I после должности "Тренер-преподаватель" дополнить должностью "Тренер", - говорится в документе. - Должность "Тренер" предусмотрена для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, кроме дошкольных образовательных организаций.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Что это значит на практике? В пояснительной записке к документу сказано, что эти дополнения должны "обеспечить совершенствование системы спортивной подготовки детей и молодежи, а также формирование условий для развития школьного и студенческого спорта".

- Вносимые проектом постановления изменения в дальнейшем предполагают наделение тренеров, реализующих программы спортивной подготовки, правами и обязанностями педагогических работников, что в свою очередь повлечет дополнительные расходы ‎за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее, 6 октября 2020 года, президент Владимир Путин поручил проработать этот вопрос на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

- Равные возможности и обязанности должны быть и у наставников молодежи. Вот на что хотел бы обратить внимание: тренер в спортивной школе ведь такой же педагог, как и учитель физической культуры в школе. И все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные, - подчеркивал президент. - Здесь совершенно конкретные вещи имеются в виду и абсолютно просто реализуемые, а именно одна из таких вещей - это возвращение тренерам статуса педагога. И это имеет определенные последствия для конкретных людей, которые занимаются этим видом деятельности. А что это такое? Какие последствия? Это стаж педагогический, это пенсия, отпуск и так далее, и так далее.

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