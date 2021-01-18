Старейших актеров и сотрудников МХТ им. Чехова наградили "Чайками"

В Московском Художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова состоялась торжественная церемония вручения памятных "Чаек". Традицию еще в 1900 году заложил писатель Антон Чехов, который подарил жетоны с изображением чайки актерам театра, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". А в день рождения Константина Станиславского - 17 января, художественный руководитель - директор МХТ Сергей Женовач вручил бронзовых, серебряных и золотых "Чаек" 35 старейшим актерам и сотрудникам театра, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ.

По словам Женовача, церемонию хотели провести еще 26 октября, в день рождения Московского Художественного театра, но помешала пандемия. "Мы выбрали сегодняшний день (17 января - прим. ред.), это день рождения Константина Сергеевича Станиславского. Пусть дата не круглая - 158 лет со дня рождения - но знаковая", - приводит слова худрука ТАСС.

Обладателями бронзовых "Чаек" стали сотрудники, проработавшие в МХТ 15 лет. Серебряные награды получили те, кто работает в театре уже 25 лет. Среди них и заслуженный артист РФ Олег Тополянский, который в родном театре, куда его принял Олег Ефремов, провел ровно полжизни.

Заслуженная артистка России Алена Хованская отдала театру 35 лет и получила уже третью по счету, но первую золотую "Чайку". Такой же награды за 35 лет работы удостоена режиссер Марина Брусникина. Народный артист РСФСР Станислав Любшин получил золотую "Чайку" за 40 лет работы, любовь и преданность театру.

За 45 лет работы в МХТ вручают, как сказал Женовач, "золотую "Чайку" с изумрудом". Обладательницей этой награды стала заместитель директора МХТ им. Чехова Наталья Виноградова. Пожалуй, самыми золотыми стали "Чайки" артиста Вячеслава Жолобова и народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, которые проработали в театре более 50 лет.

Но разве это срок для настоящего актера? Одна из старейших актрис Художественного театра, народная артистка РСФСР Раиса Максимова отдала сцене 65 лет. За выдающиеся заслуги она была удостоена ордена Александра Невского.

"Я с гордостью буду иметь и иногда надевать этот орден. И я уверена, что все мои дети, все мои внуки, все мои правнуки будут свято хранить и тоже с огромной благодарностью вспоминать о своей бабушке", - поблагодарила она за высокую награду.

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой напомнил, что орден вручается за особые заслуги, и в иерархии орденов Российской Федерации он стоит выше орденов Дружбы.