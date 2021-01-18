Старейших актеров и сотрудников МХТ им. Чехова наградили "Чайками"

Новости

Миронов выступил за повышение доплат классным руководителям 15:59
Врач рассказал о возможности приема жаропонижающих после вакцинации 15:57
В Петербурге скончался известный архитектор-реставратор Рафаэль Даянов 15:49
Попова: Четверть россиян имеет иммунитет к коронавирусу 15:48
В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна 15:40
В Псковской области ребенка из отдаленной деревни будут возить в школу 15:39
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале 15:29
Началась "Неделя памяти" жертв холокоста 15:26
В ВОЗ выразили обеспокоенность малой вакцинацией бедных стран 15:05
Новая "Лига справедливости" будет 4-часовым полнометражным фильмом 15:01
В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Василия Ланового 14:47
Лию Ахеджакову выписали из больницы 14:42
Лавров сообщил, что в легкой форме переболел COVID-19 14:35
Лавров считает Францию и ФРГ причастными к отсутствию прогресса в Донбассе 14:24
В Красноярске впервые осудили предпринимателя за загрязнение воздуха 14:08
В Палестине в этом году могут пройти первые за 15 лет выборы 14:05
Создатель "Дома 2" рассказал, как собирается возродить шоу 14:01
В вузах Минска и Ставрополья откроют совместную магистерскую программу 14:00
В Чувашии экс-полицейский осужден условно за применение электрошокера 13:49
Вышел трейлер триллера с Хабенским "За час до рассвета" 13:48
Жители Башкирии с "антиковидным паспортом" получат льготы в сфере досуга 13:48
Уровень выплат АСВ кредиторам ликвидированных банков достиг рекорда 13:42
В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира 13:38
Продолжение "Последнего богатыря" собрало более 1,8 млрд в прокате 13:27
В Костроме пять человек пострадали из-за обморока водителя автобуса 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 15:11
Рубрика: Культура

Старейших актеров и сотрудников МХТ им. Чехова наградили "Чайками"

Текст: Наталья Лебедева
В Московском Художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова состоялась торжественная церемония вручения памятных "Чаек". Традицию еще в 1900 году заложил писатель Антон Чехов, который подарил жетоны с изображением чайки актерам театра, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". А в день рождения Константина Станиславского - 17 января, художественный руководитель - директор МХТ Сергей Женовач вручил бронзовых, серебряных и золотых "Чаек" 35 старейшим актерам и сотрудникам театра, Школы-студии МХАТ и Музея МХАТ.

По словам Женовача, церемонию хотели провести еще 26 октября, в день рождения Московского Художественного театра, но помешала пандемия. "Мы выбрали сегодняшний день (17 января - прим. ред.), это день рождения Константина Сергеевича Станиславского. Пусть дата не круглая - 158 лет со дня рождения - но знаковая", - приводит слова худрука ТАСС.

Фото: ГБУК г. Москвы "Театр Романа Виктюка"
Первые театральные премьеры 2021 года дарят любовь и надежду

Обладателями бронзовых "Чаек" стали сотрудники, проработавшие в МХТ 15 лет. Серебряные награды получили те, кто работает в театре уже 25 лет. Среди них и заслуженный артист РФ Олег Тополянский, который в родном театре, куда его принял Олег Ефремов, провел ровно полжизни.

Заслуженная артистка России Алена Хованская отдала театру 35 лет и получила уже третью по счету, но первую золотую "Чайку". Такой же награды за 35 лет работы удостоена режиссер Марина Брусникина. Народный артист РСФСР Станислав Любшин получил золотую "Чайку" за 40 лет работы, любовь и преданность театру.

За 45 лет работы в МХТ вручают, как сказал Женовач, "золотую "Чайку" с изумрудом". Обладательницей этой награды стала заместитель директора МХТ им. Чехова Наталья Виноградова. Пожалуй, самыми золотыми стали "Чайки" артиста Вячеслава Жолобова и народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, которые проработали в театре более 50 лет.

Но разве это срок для настоящего актера? Одна из старейших актрис Художественного театра, народная артистка РСФСР Раиса Максимова отдала сцене 65 лет. За выдающиеся заслуги она была удостоена ордена Александра Невского.

"Я с гордостью буду иметь и иногда надевать этот орден. И я уверена, что все мои дети, все мои внуки, все мои правнуки будут свято хранить и тоже с огромной благодарностью вспоминать о своей бабушке", - поблагодарила она за высокую награду.

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой напомнил, что орден вручается за особые заслуги, и в иерархии орденов Российской Федерации он стоит выше орденов Дружбы.

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
В ВОЗ выразили обеспокоенность малой вакцинацией бедных стран
За сутки в России подтверждено 22 857 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна
Какие мультфильмы нужны современным детям
Каких книжных новинок ждать читателям в 2021 году