Столичные новостройки тянутся вверх

Новостройки Москвы с каждым годом становятся выше. Так, за последние 2,5 года многоквартирные дома "подросли" на 3 этажа. По данным аналитиков, сегодня средняя этажность многоквартирного дома в столице составляет 25 этажей. Это на треть больше, чем десять лет назад. По прогнозам, тренд на увеличение этажности сохранится и в будущем.

Сейчас на многоквартирные дома выше 18 этажей приходится 46,4 процента жилых комплексов, а на малоэтажные проекты (до 8 этажей) -28,1 процента объектов. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения количества квартир, то получится, что в московских высотных проектах возводится 229,7 тысяч квартир или 73,3 процента всех столичных квартир, а на малоэтажки приходится всего 13,8 тысяч квартир или 4,4 процента от всего объема предложения.

Главным фактором, который стимулирует застройщиков строить все выше и выше является дороговизна земельного участка, на котором возводится многоэтажка.

"В столице земли под жилое строительство немного, - поясняет генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. - Кроме того, "пятна" под застройку очень дорогие. Соответственно застройщики хотят получить с этого "пятна" максимальную выгоду. Это можно сделать с помощью подземного и надземного строительства. Поэтому в проектах строят не только надземные жилые этажи, но и подземные парковки в несколько уровней вниз".

Кроме того, стоимость квартир на последних этаж, как правило, выше, чем на нижних. Например, разница в стоимости одинаковых по площади квартир на первом и втором этажах составляет около 5 процентов, а каждый последующий этаж прибавляет к цене примерно 1 процент. Таким образом, в здании в 25 этажей жилплощадь на последнем этаже может обойтись покупателю почти на 30 процентов дороже, чем такая же на нижнем этаже.

Покупатели, готовые переплачивать за жилье "на высоте" объясняют это тем, что взамен получают ряд преимуществ. Так, квартиры на последних этажах, как правило, имеют не просто красивый или панорамный вид из окна, а зачастую - уникальный. Еще одним плюсом является отсутствие шума улиц и более чистый воздух. Кроме того, для многих проживание на высоком этаже - это показатель престижа и статуса.

"Существует категория покупателей, изначально нацеленных на покупку квартир на высоких этажах, - говорит директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank Андрей Соловьев. - Именно поэтому квартиры и апартаменты на верхних этажах приобретаются, в первую очередь, для себя, для постоянного проживания, и только во вторую - в качестве инвестиции".

Однако время, когда высотное жилье считалось элитным, уходит в прошлое. Сейчас для покупателей такого жилья на первый план выходят приватность, камерность и жизнь в историческом центре.

"В традиционно элитных локациях - центральных районах внутри Садового кольца - сложно представить прирост этажности и появление высотных объектов, - считает Андрей Соловьев. - Атмосфера тихого центра, с небольшими зданиями всегда будет привлекать покупателей в дорогом сегменте - это "классика жанра".

Главная роль в элитном сегменте сегодня отдана малоэтажным клубным домам. По оценкам экспертов, их доля на сегодняшний день составляет около 77 процентов. Многие высотки теперь позиционируются как проекты бизнес- или комфорт-классов в зависимости от локации.

Несмотря на то, что столичные застройщики с каждым годом наращивают количество этажей, среди покупателей (за исключением особых ценителей) нет ажиотажного спроса на квартиры на последних этажах. Большинство отдает предпочтение квартирам на средних этажах.

"Наиболее популярные квартиры - это квартиры с 5-го по 15-й этаж, - говорит директора департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. - В таких квартирах наиболее выгодно сочетаются стоимость квадратного метра, габариты и планировка".

Кроме того, для некоторых покупателей психологически некомфортно жить слишком высоко. Кто-то боится высоты, кто-то - пожарной опасности или неисправности лифтовой системы. Существуют и технические трудности, связанные с проведением ремонта, коммуникациями и так далее.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе тренд на увеличение этажности сохранится, однако у этой тенденции все же есть "потолок". Эксперты сомневаются, что в обозримом будущем мы сможем увидеть здания выше 35 этажей, разве что в качестве единичных объектов.