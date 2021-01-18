Вашингтон в преддверии намеченной на среду инаугурации 46-го по счету президента США Джозефа Байдена превращается в вооруженную до зубов крепость. Американскую столицу уже наводнили около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Перекрыты мосты через реку Потомак, соединяющие федеральный округ Колумбия с соседним штатом Вирджиния. Закрыты 12 станций метро. А территория у Капитолия, где 20 января демократ Байден на Библии примет присягу, впервые в истории страны ощетинилась заборами и многочисленными КПП.

Подготовка к церемонии инаугурации на фоне прозвучавших предупреждений ФБР о возможности протестных выступлений вооруженных радикалов полностью парализовала центральные районы Вашингтона. Белый дом и Капитолий, территория Национального молла, Пенсильвания авеню обнесены бетонными блоками и колючей проволокой. На перекрестах в центре города размещены бронеавтомобили и солдаты с автоматическим оружием. Если не знать, что здесь пройдет церемония вступления в должность лидера "самой демократической страны в мире", можно всерьез подумать, что предпринятые меры безопасности - это декорация к какому-нибудь голливудскому апокалиптическому фильму.

"Практически все, что турист мог бы увидеть в округе Колумбия, теперь закрыто баррикадами и высоким забором", - пишет издание Politico о беспрецедентно напряженной ситуации в американской столице. Степень прединаугурационной паранойи такова, что дополнительная проверка раз за разом проводится в отношении задействованных в обеспечении безопасности военнослужащих Нацгвардии. Как сообщило агентство AP, в ФБР опасаются, что кто-либо из них может организовать покушение на нового главу государства или высоких гостей.

Сам Байден намерен прямо в день инаугурации и заезда в Белый дом не откладывая в долгий ящик "обнулить" многие ключевые внешние и внутриполитические решения, принятые его предшественником - республиканцем Дональдом Трампом. Так, по сведениям американских СМИ, посредством президентских исполнительных указов Байден немедленно возвратит США в Парижское соглашение по климату - глобальный пакт о сокращении выбросов углерода, из которого Вашингтон с подачи Трампа вышел. Кроме того, Байден сразу же введет обязательное ношение масок на территории США. Помимо этого Байден направит в конгресс новый закон, либерализующий вопросы иммиграции, а также сфокусируется на принятии программы стимулирования национальной экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.