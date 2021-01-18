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18.01.2021 13:01
Рубрика: Экономика

Правительство выделит свыше 350 млрд рублей на прикладные исследования

Текст: Владимир Кузьмин
Свыше 350 миллиардов рублей федеральный бюджет предоставит в 2021 году на проведение прикладных научных исследований, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На оперативном совещании со своими заместителями глава правительства напомнил, что президент объявил наступивший год Годом науки и технологий. "Именно наука определяет образ будущего, то, как станет развиваться Россия в ближайшее время, как будут жить наши граждане. В конечном счете - престиж нашей страны на международной арене", - сказал он.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Правительство вкладывает средства в высокотехнологичные проекты класса "мегасайенс", такие как NICA. В запуске первого каскада этого комплекса председатель правительства участвовал в прошлом году. Также средства направляются на прикладные разработки в самых разных областях - в здравоохранении, образовании, промышленности, космосе. Всего на проведение прикладных научных исследований в федеральном бюджете на этот год предусмотрено свыше 350 миллиардов рублей, напомнил Мишустин.

"Теперь будет оцениваться результативность деятельности организаций, которые получают субсидии и гранты из бюджета на научные исследования и экспериментальные научные разработки гражданского назначения", - сообщил премьер. Открытия и изобретения, которые рождаются в таких институтах и лабораториях, должны, по его мнению, иметь практическую значимость и быть защищены законодательством об интеллектуальной собственности. При этом не менее половины средств на их создание должно поступать из внебюджетных источников.

"Информация о работах, для которых используются государственные деньги, будет включаться в единую государственную информационную систему", - подчеркнул глава кабмина. Такая система, считает он, позволит эффективнее контролировать, как расходуются бюджетные средства, поддерживать самые перспективные проекты.

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