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18.01.2021 19:12
Рубрика: Власть

Татьяна Москалькова представила доклад о трудовых правах в России

Текст: Елена Яковлева
Сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала тематический доклад о соблюдении трудовых прав в России.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Хоть право на труд и занимает особое место среди социально-экономических прав человека и признано на высшем международном уровне, однако последние 50 лет совершенствование гарантий трудовых прав по-прежнему остается весьма актуальным вопросом для всего мирового сообщества, отметила Татьяна Москалькова во вступительном слове к докладу. В нашей стране он также актуален.

Согласно ежегодным опросам фонда "Общественное мнение" (ФОМ) право на труд уже много лет входит в первую пятерку в рейтинге значимости прав и свобод человека.

Значимость права на труд и его справедливую оплату по результатам исследований ФОМ 2014-2019 гг. Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

Пандемия COVID-19 и ограничительные меры по противодействию распространению эпидемии стремительно перевернули мир трудовых отношений, отмечает Татьяна Москалькова. МОТ уже оценила сложившуюся в мире ситуацию на рынке труда как самый тяжелый кризис за последнее десятилетие.

Сказывается и перемещение работы в цифровое пространство, и радикальные изменения, как характера труда, так и рабочих мест. Число работоспособных людей во всем мире растет быстрее, чем количество рабочих мест, и поэтому не прекращается рост безработицы. Кризис в сфере занятости, по последним данным МОТ затронул более 470 миллионов человек в мире.

Примерно 630 миллионов трудящихся (каждый пятый) живут в условиях нищеты.

Эти негативные тенденции сказываются и на России, несмотря на меры, принимаемые государством по противодействию им, считает Татьяна Москалькова.

В стране, по ее словам, растет прекариат (социально неустроенные люди, не имеющие полной гарантированной занятости), Неформальная и нетипичная занятость, краткосрочные договоры, самозанятость обычно заканчиваются банальным занижением, задержкой и невыплатой зарплаты.

С апреля по сентябрь 2020 года, по данным Росстата, в России вырос уровень безработицы - с 4,7 процентов до 6,3. В рядах безработных оказались 4,8 миллиона человек.

Число коллективных жалов по вопросам соблюдения и защиты трудовых прав (по итогам 11 месяцев 2017-2020 гг.) Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

В такой ситуации защита трудовых прав становится приоритетом и одним из ключевых маркеров уровня защищенности человека и справедливости государства.

Новой, продиктованной пандемией формой организации труда стала удаленная работа. В декабре 2020 года эта практика обрела свое подробное регулирование в законодательстве.

За 11 месяцев 2020 года к омбудсмену поступило 1392 обращения по вопросам соблюдения и реализации трудовых прав - на треть больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Этот рост продиктован пандемией. Граждане стали чаще жаловаться на невыплаты заработной платы, длительные задержки выплат, незаконные увольнения с работы, привлечения к работе в выходные и праздничные дни без надлежащего оформления этого и оплаты труда и т.п. Кроме того, на "горячую линию" поступило 304 жалобы.

Тематика обращений по вопросам защиты трудовых прав за 11 месяцев 2016-2020 гг. Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

В ряде регионов прошли протестные акции работников из-за невыплаты зарплаты. Всего, по данным интернет-ресурса "Мониторинг трудовых протестов", в 2020 году в РФ прошло более 350 протестных трудовых акций.

Фото: iStock
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Остро последние три года стоят вопросы по выплатам зарплаты при банкротстве предприятий, по соблюдению трудовых прав для лиц предпенсионного возраста. Трудоустройство молодых людей, окончивших вузы, но не имеющих практического опыта и стажа - тоже проблема. Обеспечение занятости инвалидов, право на труд осужденных по-прежнему не сходят с повестки дня.

По мнению омбудсмена, в России требует совершенствования законодательство о проведении забастовок. Она также считает необходимым рассмотреть предложение о включении в трудовой стаж периода, когда женщина занимается воспитанием детей. У нее также должны быть возможность работать удаленно, уверена Татьяна Москалькова.

Она предлагает легализовать кризисные центры для женщин. Сейчас пока они существуют за счет волонтеров, но у государства, по мнению омбудсмена тоже должно быть право содержать кризисные центры и выделять им финансирование.

Власть Право Трудовое право Президент Уполномоченный по правам человека

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