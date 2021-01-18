Татьяна Москалькова представила доклад о трудовых правах в России

Сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала тематический доклад о соблюдении трудовых прав в России.

Хоть право на труд и занимает особое место среди социально-экономических прав человека и признано на высшем международном уровне, однако последние 50 лет совершенствование гарантий трудовых прав по-прежнему остается весьма актуальным вопросом для всего мирового сообщества, отметила Татьяна Москалькова во вступительном слове к докладу. В нашей стране он также актуален.

Согласно ежегодным опросам фонда "Общественное мнение" (ФОМ) право на труд уже много лет входит в первую пятерку в рейтинге значимости прав и свобод человека.

Значимость права на труд и его справедливую оплату по результатам исследований ФОМ 2014-2019 гг. Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

Пандемия COVID-19 и ограничительные меры по противодействию распространению эпидемии стремительно перевернули мир трудовых отношений, отмечает Татьяна Москалькова. МОТ уже оценила сложившуюся в мире ситуацию на рынке труда как самый тяжелый кризис за последнее десятилетие.

Сказывается и перемещение работы в цифровое пространство, и радикальные изменения, как характера труда, так и рабочих мест. Число работоспособных людей во всем мире растет быстрее, чем количество рабочих мест, и поэтому не прекращается рост безработицы. Кризис в сфере занятости, по последним данным МОТ затронул более 470 миллионов человек в мире.

Примерно 630 миллионов трудящихся (каждый пятый) живут в условиях нищеты.

Эти негативные тенденции сказываются и на России, несмотря на меры, принимаемые государством по противодействию им, считает Татьяна Москалькова.

В стране, по ее словам, растет прекариат (социально неустроенные люди, не имеющие полной гарантированной занятости), Неформальная и нетипичная занятость, краткосрочные договоры, самозанятость обычно заканчиваются банальным занижением, задержкой и невыплатой зарплаты.

С апреля по сентябрь 2020 года, по данным Росстата, в России вырос уровень безработицы - с 4,7 процентов до 6,3. В рядах безработных оказались 4,8 миллиона человек.

Число коллективных жалов по вопросам соблюдения и защиты трудовых прав (по итогам 11 месяцев 2017-2020 гг.) Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

В такой ситуации защита трудовых прав становится приоритетом и одним из ключевых маркеров уровня защищенности человека и справедливости государства.

Новой, продиктованной пандемией формой организации труда стала удаленная работа. В декабре 2020 года эта практика обрела свое подробное регулирование в законодательстве.

За 11 месяцев 2020 года к омбудсмену поступило 1392 обращения по вопросам соблюдения и реализации трудовых прав - на треть больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Этот рост продиктован пандемией. Граждане стали чаще жаловаться на невыплаты заработной платы, длительные задержки выплат, незаконные увольнения с работы, привлечения к работе в выходные и праздничные дни без надлежащего оформления этого и оплаты труда и т.п. Кроме того, на "горячую линию" поступило 304 жалобы.

Тематика обращений по вопросам защиты трудовых прав за 11 месяцев 2016-2020 гг. Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

В ряде регионов прошли протестные акции работников из-за невыплаты зарплаты. Всего, по данным интернет-ресурса "Мониторинг трудовых протестов", в 2020 году в РФ прошло более 350 протестных трудовых акций.

Остро последние три года стоят вопросы по выплатам зарплаты при банкротстве предприятий, по соблюдению трудовых прав для лиц предпенсионного возраста. Трудоустройство молодых людей, окончивших вузы, но не имеющих практического опыта и стажа - тоже проблема. Обеспечение занятости инвалидов, право на труд осужденных по-прежнему не сходят с повестки дня.

По мнению омбудсмена, в России требует совершенствования законодательство о проведении забастовок. Она также считает необходимым рассмотреть предложение о включении в трудовой стаж периода, когда женщина занимается воспитанием детей. У нее также должны быть возможность работать удаленно, уверена Татьяна Москалькова.

Она предлагает легализовать кризисные центры для женщин. Сейчас пока они существуют за счет волонтеров, но у государства, по мнению омбудсмена тоже должно быть право содержать кризисные центры и выделять им финансирование.