The Drive назвал преимущества российских вертолетоносцев

Универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" по своим возможностям станут универсальным инструментом ВМФ России при проведении различных боевых операций. Кроме высадки десанта они смогут вести противолодочную и противоминную оборону.

К такому выводу пришли военные аналитики издания The Drive.

К преимуществам строящихся на керченском судостроительном заводе "Залив" кораблей проекта 23900 водоизмещением 30 тонн является возможность нести 16 вертолетов, в том числе десантные Ка-29, противолодочные Ка-27, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и ударные Ка-52К "Катран", которые могут нести дозвуковую противокорабельную ракету Х-35. На вертолетоносце также будут базироваться беспилотные летательные аппараты различного назначения.

К другим достоинствам универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" является возможность размещения на них большого количества техники, вспомогательных судов и морской пехоты.

"Ожидается, что корабли проекта 23900 смогут нести шесть десантных судов для перевозки 75 бронированных машин, 900 военнослужащих и вспомогательного оборудования на плацдарм во время десантной операции. Эти суда также будут пригодны для использования в виде плавучих госпиталей или в качестве флагманов для прибрежных операций", - отмечает издание.

Вертолетоносцы также смогут решать задачи по противолодочной и противоминной обороне, а также принимать участие в гуманитарных миссиях.

В итоге, как отметили эксперты, в долгосрочной перспективе новые десантно-штурмовые корабли России станут "ценным дополнением к ее морским возможностям".