Три удобных функции iPhone, о которых полезно знать всем

Когда в сентябре 2020 года вышла новая iOS 14, все внимание было приковано к виджетам, выползшим за пределы пределы специального экрана, и к библиотеке приложений. Но в новой платформе есть несколько необычных опций, о которых до сих пор знают не все.

Фото: Олег Прасолов/РГ

О чем же речь? Сейчас расскажем.

1. Отслеживание одинаковых и украденных паролей. В разделе "Настройки - Пароли - Рекомендации по безопасности" собраны все пароли, которые либо используются пользователем одновременно на нескольких сервисах, либо числятся в базах украденных паролей. В обоих случаях их настоятельно рекомендуется поменять. Если хакеры знают пароль от аккаунта в Twitter, они не поленятся попробовать его и на "ВКонтакте" или где-то еще.

К слову, такая же возможность есть и у владельцев Android - для этого нужно зайти на passwords.google.com и открыть раздел "Проверка паролей".

2. Теперь айфону можно "постучать по спине", а он в ответ запустит приложение или выполнит какую-то команду. В разделе "Настройки - Универсальный доступ - Касание - Коснуться сзади" можно выбрать, как iPhone отреагирует на двойное или тройное постукивание. Это может быть создание скриншота, запуск Siri, одна из созданных пользователем "быстрых команд", блокировка экрана или сворачивание всех приложений или что-то еще.

3. В фирменном приложении камеры появился жест "смахнуть вверх строку переключения режимов съемки". Если открыть камеру и провести пальцем вверх по строке, где написано "Фото", "Видео", "Портрет", "Панорама" и так далее, то появятся дополнительные опции, управление которыми расположено наверху экрана (а тянуться туда неудобно). В этом меню можно быстро включить или отключить Live-фото и вспышку, сменить формат (4:3 или 16:9), запустить таймер, применить встроенные эффекты.

И четвертый, бонусный лайфхак. Многим очень не нравится, что при перетаскивании значка приложения по разным экранам в поисках подходящего для него места другие значки начинают причудливо перетасовываться, полностью меняя привычное расположение. Чтобы этого не происходило, в режиме "дрожания" нужно прикоснуться к иконке одним пальцем, а другим - листать сами экраны рабочего стола в поисках подходящего. Вуаля - значки будут оставаться на своих местах, а не перемещаться хаотично, вызывая оторопь.