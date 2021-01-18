Ученые девяти стран объединились в экспертный совет по вакцине "Спутник V"

Международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V" создан РФПИ и НИЦ имени Гамалеи, - сообщили сегодня в Фонде.

В состав Совета вошли ведущие вирусологи, микробиологи мира, специалисты в области генетики и биотехнологий, авторитетные практикующие врачи, совмещающие лечение пациентов с научной деятельностью. Всего в Совете будут работать 16 специалистов из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии. Все они представляют крупнейшие научные и медицинские центры.

Цель Совета, инициированного РФПИ, - сформировать международную дискуссионную площадку, где ученые-разработчики вакцины смогут оперативно обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами, - поясняют в РФПИ.

"Подобный научный обмен стал особенно востребованным в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции - проблемой мирового масштаба, которая стимулировала объединение всего глобального научно-исследовательского потенциала", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Благодарны всем экспертам, которые приняли наше предложение войти в состав Совета. Он подчеркнул, что международное партнерство - важное условие скорейшей победы над пандемией.