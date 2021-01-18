Новости

От рака умер второй участник дуэта "Зигфрид и Рой" 17:20
Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака 16:36
Умерла актриса Джоан Роджерс 16:30
В Сеть попали новые фото со съемок третьей части "Человека-паука" 16:04
Новая "Лига справедливости" будет 4-часовым полнометражным фильмом 15:01

Умер актер из "Подземки" Бессона Жан-Пьер Бакри

Новости
    18.01.2021, 20:09
Текст:   Олег Усков

Французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри - инспектор Бэтмен из культовой "Подземки" Люка Бессона, скончался 18 января в возрасте 69 лет.

Печальную для всех поклонников французского кино новость сообщает BFMTV. Как уточняет агент артиста, причиной смерти Бакри стал рак.

Будущий актер родился в 1951 году в еврейской семье в Алжире, бывшем на тот момент колонией Франции. Когда в стране началась война за независимость, Бакри перебрались в Канны. Где Жан-Пьер первое время подвизался в рекламной индустрии.

На экранах - с конца 70-х: "Военный врач" (с Делоном), "День искупления", "Седьмая мишень", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Лауреат нескольких премий "Сезар" и как актер, и как сценарист.

Супруга - актриса, сценарист и режиссер Аньес Жауи, с которой Бакри познакомился на одной из репетиций, после чего у артистов всерьез и надолго сложился слаженный творческий тандем.

Новости

В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Василия Ланового 14:47
Лию Ахеджакову выписали из больницы 14:42
Создатель "Дома 2" рассказал, как собирается возродить шоу 14:01
Вышел трейлер триллера с Хабенским "За час до рассвета" 13:48
⧣ утраты
Фото: AP Photo/ Al Seib
От COVID умер осужденный за убийство модели продюсер Фил Спектор 17.01.2021
Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище 17.01.2021
В Москве прощаются с Борисом Грачевским 17.01.2021
⧣ Франция
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP
Ушел из жизни знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн 31.12.2020
Умер автор музыки к фильмам с Бельмондо и Делоном Клод Боллинг 31.12.2020
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 27.12.2020
⧣ Люк Бессон
Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Ганн назвал "Ночной дозор" Бекмамбетова в числе любимых боевиков 19.04.2020
Люка Бессона обвинили в том, что он позволил оленям размножаться 07.11.2019
"Король Лев" вновь возглавил российский прокат 29.07.2019