Умер актер из "Подземки" Бессона Жан-Пьер Бакри

Французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри - инспектор Бэтмен из культовой "Подземки" Люка Бессона, скончался 18 января в возрасте 69 лет.

Печальную для всех поклонников французского кино новость сообщает BFMTV. Как уточняет агент артиста, причиной смерти Бакри стал рак.

Будущий актер родился в 1951 году в еврейской семье в Алжире, бывшем на тот момент колонией Франции. Когда в стране началась война за независимость, Бакри перебрались в Канны. Где Жан-Пьер первое время подвизался в рекламной индустрии.

На экранах - с конца 70-х: "Военный врач" (с Делоном), "День искупления", "Седьмая мишень", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Лауреат нескольких премий "Сезар" и как актер, и как сценарист.

Супруга - актриса, сценарист и режиссер Аньес Жауи, с которой Бакри познакомился на одной из репетиций, после чего у артистов всерьез и надолго сложился слаженный творческий тандем.