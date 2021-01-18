В 2021 году в космос будут запущены три школьных спутника

Новости

Найден способ определить риск осложнений и смерти от COVID-19 20:21
В IIHF прокомментировали решение о переносе ЧМ из Минска 20:18
Умер актер из "Подземки" Бессона Жан-Пьер Бакри 20:09
За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения 19:57
В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде 19:50
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании 19:47
В столице восстановлена работа "Авито" 19:45
В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса 19:43
Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп 19:33
Зюганов сделал прививку от коронавируса 19:26
В крови обнаружили "ключ" к разгадке симптомов COVID-19 19:15
Госдума 20 января рассмотрит запрет чиновникам иметь вид на жительство 19:13
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы" 19:07
В Вашингтон прибыла уже 21 тысяча бойцов Нацгвардии 18:49
Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ 18:47
В РПЛ прокомментировали идею сокращения премьер-лиги до 12 клубов 18:19
Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать ПДД 18:18
После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега 18:18
Депутаты Госдумы поедут на зимнюю сессию ПАСЕ 17:46
Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента 17:33
От рака умер второй участник дуэта "Зигфрид и Рой" 17:20
После схода снежной лавины в Домбае открыта "горячая линия" МЧС 17:11
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок 17:04
Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах 16:47
Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 19:42
Рубрика: Общество

Таланты слетаются на орбиту

В 2021 году в космос будут запущены три школьных спутника
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
Зачем образовательному центру для талантливых детей - своя космическая лицензия? Когда на орбиту полетят новые школьные спутники? Какие перегрузки может выдержать учебный космический аппарат? Об этом "РГ" рассказал руководитель лаборатории "Космические системы и дистанционное зондирование Земли" Фонда "Талант и успех" Иван Шеков.
Легко уместить линзы, камеру и сложную электронику в спутник размером 10х10? Школьники решают такие задачки. Фото: Предоставлено Департаментом коммуникаций Фонда "Талант и успех" Легко уместить линзы, камеру и сложную электронику в спутник размером 10х10? Школьники решают такие задачки. Фото: Предоставлено Департаментом коммуникаций Фонда "Талант и успех"
Легко уместить линзы, камеру и сложную электронику в спутник размером 10х10? Школьники решают такие задачки. Фото: Предоставлено Департаментом коммуникаций Фонда "Талант и успех"

Иван Сергеевич, в 2021 году планируется запустить три молодежных спутника: два школьных, один студенческий. Чем они займутся на орбите?

Иван Шеков: Они будут снимать поверхность планеты. Запуск планируется в марте 2021 года. Два спутника - МИЭМ ВШЭ и Сириус-МИЭМ ВШЭ - это небольшие космические аппараты дистанционного зондирования Земли . Формат - CubeSat-3U. Это такая "коробочка" размером 10х10х30 см с очень "умной" начинкой и электроникой.

Третий спутник?

Иван Шеков: Он в два раза "весомее": формат CubeSat-6U - "ОрбиКрафт-Зоркий", который создавался в рамках программы "Дежурный по планете". Этот спутник тоже будет заниматься дистанционным зондированием: кроме более мощной камеры у него есть два звездных и шесть солнечных датчиков, Х-диапазонный передатчик, два УКВ-передатчика, два вычислительных модуля, и это еще не полный список. Школьники и студенты смогут принимать снимки со всех трех спутников, использовать их в работе по программированию геоинформационных систем, в экологических проектах.

Сколько стоит школьный спутник?

Фото: Александр Корольков/РГ
Новые школьные стандарты могут утвердить уже в 2021 году

Иван Шеков: Минимальная цена одного образовательного спутника без запуска - 3-5 миллионов рублей, в зависимости от того, что у него внутри. Думаю, не надо объяснять, что для детей и студентов эти программы полностью бесплатные. На космических сменах в "Сириусе", в рамках программ "Дежурный по планете" и "Большие вызовы" ребята собирают и тестируют микроспутники формата CubeSat, участвуют в проектировании корпусных деталей и систем управления, учат прототипы ориентироваться в пространстве, рассчитывают, как доставить аппарат в космос на ракета-носителе. Думаете, легко уместить линзы, камеру и сложную электронику в небольшой куб размером 10х10? Школьники решают такие задачки. А еще наблюдают за испытаниями реальных космических аппаратов, которые готовятся к запуску. Испытания проходят прямо здесь, в "Сириусе".

Вы подали заявку в "Роскосмос" на получение космической лицензии. Зачем она нужна детскому образовательному центру?

Иван Шеков: Мы хотим самостоятельно собирать и испытывать космические аппараты, готовить их к запуску. Нужен полный цикл производства: работы по проектированию, изготовлению деталей, сборке аппарата, испытанию. Для этого нужна лицензия. В ее получении нам помогает Фонд содействия инновациям. Пробные испытания мы уже провели: спутники МИЭМ НИУ ВШЭ "выжили" и показали себя очень хорошо.

Какие перегрузки может выдержать "учебный" космический аппарат?

Иван Шеков: На вибростенде мы имитируем перегрузки и вибрации, которые испытывает спутник при запуске. Можем "трясти" его с частотой до 3,5 тысячи герц, имитировать удары, которые возникают при отстреле ступеней ракеты-носителя. Нагрузки - до 100 g, то есть в 100 раз больше ускорения свободного падения. В термобарокамере смотрим, как спутник ведет себя в условиях глубокого вакуума и при перепадах температуры от минус 70 до плюс 150 градусов Цельсия. А еще у нас есть имитатор магнитного поля и аэроподвес: на нем можем создать "искусственную невесомость". Отрабатываем системы ориентации и стабилизации.

Последний раз Россия запускала школьные спутники в 2018 году - "СириусСат-1" и "СириусСат-2"

Те школьные спутники, что полетят на орбиту в марте, будут запускать космонавты с борта МКС?

Иван Шеков: Нет, они станут попутной нагрузкой. С космодрома Байконур на орбиту отправится большой коммерческий космический аппарат Южной Кореи. А вместе с ним в специальных контейнерах будет три спутника, в создании которых участвовали школьники и студенты. "Малыши" будут "отстреливаться" в автоматическом режиме. Точно так же мы планируем запустить в конце 2021 года - начале 2022 года еще один спутник формата CubeSat-3U - полностью собственный. Сейчас уже готовим летный образец. В этом нам также будут помогать школьники. Более того, мы создаем собственный "набор-конструктор" по спутникостроению для детей, который можно будет использовать в любом регионе.

Смена в "Сириусе" - всего 21 день. Разве можно за это время сделать спутник? Или даже прототип?

Иван Шеков: Большая часть работы с ребенком начинается дистанционно, задолго до того, как стартует очная смена: конкурсы, олимпиады, мастер-классы, онлайн-курсы, масштабная всероссийская программа "Дежурный по планете", которую мы реализуем вместе с "Роскосмосом", Фондом содействия инновациям и партнерами, - все это вовлекает ребенка в нашу "орбиту". Очная смена - лишь вершина образовательного айсберга. Но и после нее мы остаемся с ребятами на связи: они удаленно участвуют в доработке проектов.

Общество Образование Общество Космос

Главное сегодня

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы