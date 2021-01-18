В 2021 году в космос будут запущены три школьных спутника

Зачем образовательному центру для талантливых детей - своя космическая лицензия? Когда на орбиту полетят новые школьные спутники? Какие перегрузки может выдержать учебный космический аппарат? Об этом "РГ" рассказал руководитель лаборатории "Космические системы и дистанционное зондирование Земли" Фонда "Талант и успех" Иван Шеков.

Иван Сергеевич, в 2021 году планируется запустить три молодежных спутника: два школьных, один студенческий. Чем они займутся на орбите?

Иван Шеков: Они будут снимать поверхность планеты. Запуск планируется в марте 2021 года. Два спутника - МИЭМ ВШЭ и Сириус-МИЭМ ВШЭ - это небольшие космические аппараты дистанционного зондирования Земли . Формат - CubeSat-3U. Это такая "коробочка" размером 10х10х30 см с очень "умной" начинкой и электроникой.

Третий спутник?

Иван Шеков: Он в два раза "весомее": формат CubeSat-6U - "ОрбиКрафт-Зоркий", который создавался в рамках программы "Дежурный по планете". Этот спутник тоже будет заниматься дистанционным зондированием: кроме более мощной камеры у него есть два звездных и шесть солнечных датчиков, Х-диапазонный передатчик, два УКВ-передатчика, два вычислительных модуля, и это еще не полный список. Школьники и студенты смогут принимать снимки со всех трех спутников, использовать их в работе по программированию геоинформационных систем, в экологических проектах.

Сколько стоит школьный спутник?

Иван Шеков: Минимальная цена одного образовательного спутника без запуска - 3-5 миллионов рублей, в зависимости от того, что у него внутри. Думаю, не надо объяснять, что для детей и студентов эти программы полностью бесплатные. На космических сменах в "Сириусе", в рамках программ "Дежурный по планете" и "Большие вызовы" ребята собирают и тестируют микроспутники формата CubeSat, участвуют в проектировании корпусных деталей и систем управления, учат прототипы ориентироваться в пространстве, рассчитывают, как доставить аппарат в космос на ракета-носителе. Думаете, легко уместить линзы, камеру и сложную электронику в небольшой куб размером 10х10? Школьники решают такие задачки. А еще наблюдают за испытаниями реальных космических аппаратов, которые готовятся к запуску. Испытания проходят прямо здесь, в "Сириусе".

Вы подали заявку в "Роскосмос" на получение космической лицензии. Зачем она нужна детскому образовательному центру?

Иван Шеков: Мы хотим самостоятельно собирать и испытывать космические аппараты, готовить их к запуску. Нужен полный цикл производства: работы по проектированию, изготовлению деталей, сборке аппарата, испытанию. Для этого нужна лицензия. В ее получении нам помогает Фонд содействия инновациям. Пробные испытания мы уже провели: спутники МИЭМ НИУ ВШЭ "выжили" и показали себя очень хорошо.

Какие перегрузки может выдержать "учебный" космический аппарат?

Иван Шеков: На вибростенде мы имитируем перегрузки и вибрации, которые испытывает спутник при запуске. Можем "трясти" его с частотой до 3,5 тысячи герц, имитировать удары, которые возникают при отстреле ступеней ракеты-носителя. Нагрузки - до 100 g, то есть в 100 раз больше ускорения свободного падения. В термобарокамере смотрим, как спутник ведет себя в условиях глубокого вакуума и при перепадах температуры от минус 70 до плюс 150 градусов Цельсия. А еще у нас есть имитатор магнитного поля и аэроподвес: на нем можем создать "искусственную невесомость". Отрабатываем системы ориентации и стабилизации.

Последний раз Россия запускала школьные спутники в 2018 году - "СириусСат-1" и "СириусСат-2"

Те школьные спутники, что полетят на орбиту в марте, будут запускать космонавты с борта МКС?

Иван Шеков: Нет, они станут попутной нагрузкой. С космодрома Байконур на орбиту отправится большой коммерческий космический аппарат Южной Кореи. А вместе с ним в специальных контейнерах будет три спутника, в создании которых участвовали школьники и студенты. "Малыши" будут "отстреливаться" в автоматическом режиме. Точно так же мы планируем запустить в конце 2021 года - начале 2022 года еще один спутник формата CubeSat-3U - полностью собственный. Сейчас уже готовим летный образец. В этом нам также будут помогать школьники. Более того, мы создаем собственный "набор-конструктор" по спутникостроению для детей, который можно будет использовать в любом регионе.

Смена в "Сириусе" - всего 21 день. Разве можно за это время сделать спутник? Или даже прототип?

Иван Шеков: Большая часть работы с ребенком начинается дистанционно, задолго до того, как стартует очная смена: конкурсы, олимпиады, мастер-классы, онлайн-курсы, масштабная всероссийская программа "Дежурный по планете", которую мы реализуем вместе с "Роскосмосом", Фондом содействия инновациям и партнерами, - все это вовлекает ребенка в нашу "орбиту". Очная смена - лишь вершина образовательного айсберга. Но и после нее мы остаемся с ребятами на связи: они удаленно участвуют в доработке проектов.