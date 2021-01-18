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18.01.2021 23:07
Рубрика: В мире

В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID в мире

Текст: Максим Макарычев
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Чессингтон Фото: REUTERS/Peter Nicholls

В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире: за неделю до 17 января от смертельной инфекции в Альбионе ежедневно умирало 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион. Статистические данные, собранные исследовательской платформой "Наш мир в данных" на базе Оксфордского университета, показывают, что ни в одной другой стране планеты в настоящее время не наблюдается более высокого уровня смертности на душу населения. Макс Розер, основатель организации "Наш мир в данных", обвинил в шокирующем количестве погибших британское правительство, которое, по его мнению, слишком медленно боролось с коронавирусом. "Последняя смерть от COVID-19 была в Новой Зеландии в середине сентября", - написал он в Twitter.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Соединенное Королевство обогнало Чешскую Республику, которая была на вершине списка с 11 января с уровнем смертности в 16,3 человек на миллион, сообщает Mailonline. Замыкают пятерку стран с самым низким уровнем смертности Португалия (14,82 на миллион), Словакия (14,55) и Литва (13,01). Панама - единственная страна из десяти в списке, которая находится не в Старом Свете. Материковая Европа с октября прошлого года стала горячей точкой пандемии, на которую приходится около трети смертей в мире. В 52 странах континента ежедневно регистрируется в среднем 5 570 смертей - на 17 процентов больше, чем неделей ранее.

Статистика смертности по выходным и понедельникам в Британии, как правило, ниже из-за задержки отчетности, что, отмечают наблюдатели, означает: на этой неделе уровень смертности в стране может вырасти еще больше. Однако есть признаки того, что коронавирусный кризис в Альбионе начинает замедляться благодаря третьей национальной изоляции. За семь дней число инфекций снизилось на одну пятую, а в ближайшие недели ожидается снижение количества летальных исходов.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник, не менее 2034705 человек умерли от коронавируса и более 95 миллионов человек во всем мире были инфицированы COVID-19. Число погибших примерно равно населению Брюсселя, Минска или Вены. Минувшая неделя была самой смертоносной с момента начала пандемии: в среднем ежедневно во всем мире умирало более 13 600 человек, что на 20 процентов больше, чем на предыдущей неделе.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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