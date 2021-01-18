В Германии обнаружили новый штамм коронавируса

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Германии. Как пишет газета Merkur, это произошло в одной из клиник Баварии.

По данным СМИ, новый штамм был выявлен у нескольких пациентов больницы города Гармиш-Партенкирхен. Чтобы убедиться в этом, замороженные образцы были переданы к берлинскую клинику "Шарите", где проведи дополнительное исследование. В итоге подозрения подтвердились - врачи столкнулись с еще одним вариантов вируса, ранее не знакомом специалистам.

Пока эксперты не могут дать точных ответов об особенностях этой мутации. Для этого необходимы дополнительные исследования. Однако специалисты уверены, что причин для паники нет. По данным немецких врачей, в мире уже выявлено свыше 12 тысяч вариантов коронавируса, некоторые из них, например, британский, распространяются быстрее, но не ведут к увеличению смертности и более тяжелому течению болезни.