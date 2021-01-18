В городах-миллионниках подешевела аренда жилья

Аренда квартир подешевела за минувший год в половине крупных российских городов, сообщает портал "Мир квартир". В большинстве городов-миллионников ставки снизились.

За год наем жилья стал дороже в 36 из 70 исследованных городов (с населением более 300 тысяч человек). В 34 городах ставки снизились. Из 16 городов-миллионников ростом цен могут похвастаться только пять: Новосибирск, Волгоград, Омск, Красноярск и Самара.

Самое впечатляющее падение цен на аренду отмечается в Казани, где съемные "однушки" подешевели на 9,5%, "двушки" - на 13%, "трешки" - на 16,8%. А также в Петербурге (-11,4%, -14,5% и -13,2%), Симферополе (-7,1%, -14,6% и -16,9%), Москве (-10,9%, -12,9% и -13,9%) и Ярославле (-0,3%, -8,4% и -21,8%).

В другой половине городов ценники выросли. Особенно сильно - в в Череповце: на однокомнатные квартиры - на 28,8%, на двухкомнатные - на 28,9%, на трехкомнатные - на 29,7%. Похожий рост произошел в Мурманске (+28,6%, +23,4% и +31,8%), Чите (+23,3%, +23,2% и +30,5%), Якутске (+23,6%, +23,5% и +24,3%) и Улан-Удэ (+26,3%, +24,9% и +17,5%).

"В пятерку городов с самой подешевевшей арендой вошли обе столицы. Это во многом связано с оттоком рабочей силы из мегаполисов - отчасти из-за потери работы во время карантина, отчасти из-за открывшейся для многих возможности работать удаленно. По этой же причине люди активно переезжают из центра на окраины и за город - это заставляет часть арендодателей снижать цены", - считает гендиректор портала Павел Луценко.

В среднем по стране квартиры с одной комнатой сейчас сдаются за 13,4 тысячи рублей в месяц - это на 6,6% больше, чем год назад. Средняя стоимость съема "двушки" - 18,2 тысячи рублей (+3,4%), "трешки" - 24,1 тысячи (+2,1%). За 2019 год аренда подорожала больше: на 6,7%, 7% и 4,8% соответственно.